Napoli. Maschio Angioino, Sala degli Angeli. Il PIACERE NEI LIBRI rassegna di arte erotica dagli ex libris ai libri d’artista

Articolo di Maurizio Vitiello – IL PIACERE DEI LIBRI al MASCHIO ANGIOINO, dal 9 al 24 giugno 2018.

Il PIACERE NEI LIBRI

rassegna di arte erotica dagli ex libris ai libri d’artista

“Metteremo a nudo Napoli“

Sabato 9 giugno 2018, alle ore 17, alla “Sala degli Angeli” del Maschio Angioino sarà inaugurata “Il piacere nei libri” rassegna di arte erotica dagli ex libris ai libri d’artista.

La kermesse è curata e ideata da Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma, promossa da Lineadarte Officina Creativa in collaborazione con il Comune di Napoli.

La mostra si snoderà su un percorso poetico visivo di oltre settanta opere tra ex libris e libri d’artista tra autori nazionali ed internazionali, con un riflettore sempre ben puntato sugli artisti napoletani.

Come diceva Pisanus Fraxi

“Il desiderio di possedere ciò che è proibito è forte nell’uomo quanto nel bambino, nel saggio quanto nello sciocco”.

L’eros ha da sempre “sedotto” l’arte.

In un’epoca dove di immagini sessuali si fa abuso, la nostra mostra vuole essere uno spazio-tempo dove poter confrontarsi su materiale artistico, senza falsi moralismi.

La rappresentazione dell’Eros negli ex libris e nei libri d’artista è un gioco intellettuale , un atto di liberazione, una rappresentazione onirica o ironica, una dichiarazione di intenti o una confessione.

Nella serata inaugurale ci sarà l’intervento poetico EROS Y VERSOS reading di poesia a cura di Salvatore Di Natale con il coro di “voci scure”.

Artisti protagonisti:

Ambrosio Luigi | Ardau Barbara | Battaglia Xante | Benna | Bernard Laura | Bocci Rovena | Bucci Rossana |Caporaso Angela | Carbone Antonio | Carotenuto Umberto | Cecere Rosaria | Ciccarella Stefania | Cobàs | Cola Luigi | Csaba Pàl | Cudin Gianni | De Micheli Gianfranco | Della Volpe Giuseppe | Di Caterino Mimmo | Di Miceli Lucia | Diotallevi Marcello | Emily Joe | Esposito Maurizio | Fedeli Sara | Feleppa Federica | Felici Laura | França Paula | Gabi Minedi – Patrizia Maria | Gadoni Ilde | Giovannangelo Luigia | Giunta Salvatore | Hristo Kerin | Jandolo Benedetta | Liuzzi Oronzo | Lo Russo Cinzia | Longo Lucia | Maggi Ruggiero | Makrucz Marcela | Manna Maria | Marrocu Michele | Martone Giordano | Mascia Maria | Matrone Francesco | Mattei Guglielmo | Mazzella Camilla | Medda Maria Grazia | Michelotti Monica || Misto Alessandra | Mitrano Annalisa | Myroshnychenko Maryana | Parigin Alexey | Paz Levozan Hilda | Pergolesi Ilaria | Piano Ivan | Pignalosa Vanessa | Pozzi Painè Veronique |Ripari Ina | |Rubatscher Sabine | Ruggiero Giovanni | Sabbelico Diego | Sacripante Valentina | Sansone Gino | Sara Savini | Sassanelli Antonella | Scala Roberto | Ugo Scala |Tcilevich Natalia | Traettino Marisa Triantis Aristotelis Tufano Ilia | Turrini Stefano | Valentino Daniela | Vecchio Sonia | Veronesi Rosanna | Vianello Claudia | Yagües Pepe | Zaffarano Lucrezia | Zanuccoli Simonetta

Scheda riassuntiva

Maschio Angioino – Sala degli Angeli – Napoli

9/24 giugno 2018

orario: lun-sab 10:30-13:30 | 14:30-18:00

tel. 081 7955877 – 3275849181- 3342839785

(possono variare, verificare sempre via telefono)

biglietti: ingresso libero

vernissage: sabato 9 giugno 2018. h 17.00

curatori: Giovanna Donnarumma | Gennaro Ippolito

patrocini: Comune di Napoli

infoline: www.lineadarte-officinacreativa.org – lineadarte@gmail.com

Da non perdere, da visitare.

Maurizio Vitiello