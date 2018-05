Napoli. Mangiafoglia in Arte. PEOPLE di Mimmo Ramires, a cura di Paola de Ciuceis.

Articolo di Maurizio Vitiello – People di Mimmo Ramires.

MANGIAFOGLIA IN ARTE

PEOPLE

personale di Mimmo Ramires

a cura di Paola de Ciuceis,

26 maggio-15 settembre 2018

Paola de Ciuceis segnala: “Un corpus di 25 fotografie a colori, a tiratura limitata di 5 esemplari.

Immagini di vario formato su pellicola positiva 24×36 mm, scattate in giro per il mondo quando il digitale neanche si sapeva cosa fosse e l’analogico con i suoi tempi di esposizione, i cambi di ottica, le pellicole da sviluppare in laboratori specializzati era la regola unica.

PEOPLE. Una sola parola per un universo tutto da scoprire.

Protagonisti delle fotografie sono uomini, donni e bambini ritratti.

In primo piano a mezzo busto o a figura intera, a volte ignari della presenza del fotografo, altre consapevoli e con lo sguardo dritto in macchina, in ogni caso intenti alle loro attività giornaliere dalle quali si distraggono, forse attratti dal clic, regalando un sorriso inaspettato o un’espressione tra l’attonito e l’incuriosito.

Fotografie di luoghi e persone per raccontare proprio loro.

I luoghi e le persone, incrociate tra le vie del mondo in anni e anni di viaggi dal 1979 in avanti, in lungo e in largo per i 5 continenti.

Un modo per svagarsi, ma anche e, soprattutto, per conoscere e confrontarsi, per allargare i propri orizzonti guidati dalla curiosità per il nuovo e il diverso attraverso la capacità del fotografo che prima con il suo occhio sensibile e, poi, con un clic ferma l’attimo fuggente e racchiude in un fotogramma il senso più profondo di un mestiere, di un rito o di una tradizione come pure l’intensità d’animo stretta nell’espressività di un volto o di un gesto.”

Breve scheda su MIMMO RAMIRES:

napoletano, classe 1952, grande viaggiatore e fotografo professionista specializzato in fotografia pubblicitaria, ha percorso le vie del mondo senza tralasciare nessuno dei quattro punti cardinali.

Per ogni continente mille storie da rievocare, racchiuse in una collezione di migliaia di fotografie nate dall’impulso di esplorare la magia e il mistero di popoli e genti.

Catalogate e archiviate per viaggio, per nazione, per anno, le fotografie di Mimmo Ramires custodiscono, in una collezione maturata in oltre 40 anni di viaggi in ogni paese del mondo, momenti vissuti intensamente e immortalati con l’obiettivo della sua Nikon F2.

Esposizione da visitare.

Maurizio Vitiello