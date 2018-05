Napoli. Libreria Iocisto. 10.05.2018. Presentazione del “Canzoniere dell’assenza” di Antonio Spagnuolo.

Articolo di Pino Cotarelli – Sul “Canzoniere dell’assenza” di Antonio Spagnuolo.

La presentazione del volume di poesie “Canzoniere dell’assenza” di Antonio Spagnuolo (Kairòs Edizioni) avrà luogo giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.00, alla Libreria Iocisto in via Cimarosa, 20 (Napoli).

Con l’Autore interverranno Mauro Giancaspro, Maurizio Sibilio e Maurizio Vitiello.

Letture di Aldo Spina.

Evento curato da Monica Florio.

Ecco una breve scheda:

“Una nuova raccolta poetica per Antonio Spagnuolo che coi suoi versi cerca in questo volume di dar forma all’informe, all’impalpabile, rincorrendo le evanescenti figure che si stagliano nella memoria. E le rende di nuovo reali, tangibili, nel vano tentativo di colmare il vuoto lasciato dalla perdita della donna amata.

Sono flash di memoria, fotogrammi rubati alla voracità del tempo che qui, sulla carta, sembrano vincere almeno per un momento sull’ineluttabile fugacità delle cose.”

Silvio Perrella nella prefazione segnala: “Antonio Spagnuolo declina la metamorfosi dell’uno. Sillaba dopo sillaba forgia versi coscienti di dover sempre ritornare a quell’unità che si è persa. Non grida, anche se forse vorrebbe. Semplicemente ritorna e sempre ancora ritorna, come se nella sua mente un refrain variato dovesse girare all’infinito”.

Assolutamente, presentazione da non perdere; Antonio Spagnuolo è tra i massimi poeti italiani.

Pino Cotarelli