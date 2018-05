Napoli. Intragallery. CLOSE UP. Lorenzo Cabib. Ritratto d’autore One Shooting day

Articolo di Maurizio Vitiello – Da Intragallery CLOSE UP di Lorenzo Cabib con Ritratto d’autore.

CLOSE UP

Lorenzo Cabib

Ritratto d’autore

One shooting day

Mercoledì 6 giugno 2018

dalle 17.00 alle 22.00

La galleria per le arti contemporanee Intragallery, in collaborazione con Pensieroverde concept-design, accoglierà nei suoi spazi il fotografo Lorenzo Cabib, per una giornata dedicata al ritratto d’autore, con il progetto esperenziale Close Up.

In un’epoca dominata dall’estetica del selfie, posare per un foto d’autore equivale a regalarsi del tempo, un prezioso tassello da aggiungere alla conoscenza di sé.

Nel caso specifico, affidarsi allo sguardo di Cabib significa vivere un’esperienza intensa, in cui lasciarsi andare con fiducia, per poi stupirsi positivamente nel vedere un lato nascosto della propria personalità rivelato in un ritratto unico.

Lorenzo Cabib, durante lo shooting interpreterà ogni volto abbinandogli un fiore in base alla sua ispirazione, ad esaltare ciò che vuole svelare della persona ritratta.

La composizione del ritratto scaturirà dal fondersi di due bellezze, quella dell’armonica perfezione del fiore e quella del volto umano.

Di ogni persona ritratta restituirà un unico scatto, da lui selezionato.

Le foto saranno stampate presso la stamperia Fine Art Lab di Luigi Fedullo su carta baritata e applicata su dibond, e saranno certificate nella loro autenticità dall’autore degli scatti.

Si potrà scegliere tra i formati 20×30 cm, 35×50 cm, 50×70 cm, 70×100 cm, acquistabili ad un prezzo di favore riservato agli amici di Pensieroverde e Intragallery che vorranno posare in questa giornata dedicata.

Su richiesta, si potranno organizzare nei giorni a seguire, sempre in galleria, shooting privati su appuntamento.

Per info:

info@pensieroverde.it

info@intragallery.it

Da seguire quest’azione fotografica.

Maurizio Vitiello