Napoli. Fondazione Valenzi. Progetto sociale “Bell’ e buon'” dedicato ai bambini e ai ragazzi di Napoli.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sul progetto sociale della Fondazione Valenzi dedicato ai bambini e ai ragazzi di Napoli.

Come ogni anno si potrà contribuire al progetto sociale “Bell’ e buon'” dedicato ai bambini e ai ragazzi di Napoli devolvendo il 5 per mille della dichiarazione dei redditi senza alcun costo alla Fondazione Valenzi.

Il progetto, uno dei più innovativi tra quelli attivi sul tema dell’infanzia nella città di Napoli, è giunto alla sua ottava edizione svolgendosi l’anno scorso presso il 31esimo Istituto Comprensivo Paolo Borsellino.

(per maggiori info visita il sito web e guardare le foto Bell’ e Buon’ dell’ultima edizione)

Nel modulo per la dichiarazione dei redditi troverete un riquadro per la scelta per la destinazione del cinque per mille dell’Irpef.

Compilarlo è semplice, basterà:

– Firmare nel riquadro denominato “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale…”

– Inserire sotto la propria firma il codice fiscale della Fondazione Valenzi 95118740638

SCOPRIRE IL BUONO ATTRAVERSO IL BELLO !

http://www.fondazionevalenzi.it/fvnews/212/Il_progetto_sociale_Bell_e_Buon.aspx

il progetto sociale per l’infanzia della Fondazione sostienilo gratis con una semplice firma:

Devolvi il 5×1000 delle tue tasse alla Fondazione Valenzi onlus

inserendo il codice fiscale nel primo riquadro :

95118740638

per vedere le immagini delle quattro litografie della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/contents.aspx?id=5

LA MEMORIA PER IL FUTURO!

per una presentazione generale e una rassegna stampa della Fondazione Valenzi clicca qui:

http://www.fondazionevalenzi.it/public/temp/Fondazione_Valenzi_2015.pdf

http://www.fondazionevalenzi.it/rassegna_stampa.aspx

Fondazione Valenzi

Via Enrico Cosenz, 13

80142 Napoli

Fax +39 081 6580648

Da tener conto, eventualmente.

Maurizio Vitiello