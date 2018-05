Napoli. FIMAA. Novità.

Articolo di Maurizio Vitiello – FIMAA Napoli apre le porte al cittadino La tutela dei dati personali in base al nuovo regolamento UE oggetto del secondo seminario open entry.

La Federazione Italiana Mediatori ed agenti d’Affari di Napoli, impegnata a tutelare i diritti dei propri associati, pone al centro della propria “mission” anche il consumatore e le sue aspettative e lancia la tessera ID Quality.

La Federazione Italiana Mediatori ed Agenti d’Affari di Napoli, guidata dal presidente Vincenzo De Falco insieme al Consiglio direttivo, presenta il secondo seminario per riflettere su temi importanti, non solo per i propri associati, ma anche e soprattutto per il consumatore. Mercoledì 9 maggio 2018, ore 10, presso Confcommercio Napoli (Piazza Salvo D’Acquisto, 32) – Salone Miele, si discuterà della professione dell’agente immobiliare e delle nuove regole in materia di protezione dei dati personali.

A partire dal prossimo 25 maggio, infatti, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

Il programma della mattinata prevede: apertura dei lavori affidata a Vincenzo De Falco, presidente FIMAA Napoli e Michele Nazzaro, Franchising Manager Tree Real Estate Campania; Pasquale Valenzano, Consigliere delegato Gruppo Real estate, interverrà su “Agente d’affare in mediazione: il pregio della professione”; Vincenzo Monteforte di Assintel e l’avvocato Manlio D’Ambrosi discuteranno di GDPR e agenti immobiliari. Per contatti: fimaanapoli@tiscali.it

“Il 2018 è sicuramente l’anno delle novità per Fimaa Napoli – spiega il presidente De Falco – non solo perché il nostro obiettivo si allarga al consumatore ma anche perché forniremo agli agenti immobiliari associati, dopo un attento e scrupoloso esame dei requisiti specifici, un “id quality” ovvero una tessera che ne certificherà l’assoluta affidabilità e preparazione professionale. Questo a tutela di chi compra e di chi vende. Una vera rivoluzione”.

Oggi, la FIMAA Napoli può contare oltre 150 operatori immobiliari e creditizi associati, cifra tra le più alte nel panorama federativo nazionale, sinonimo di un servizio serio e di qualità al pubblico. Seminari e corsi di formazione a cadenza periodica sono offerti ai propri associati per garantire un’elevata e aggiornata professionalità.

È possibile informarsi di tutti i servizi offerti sul sito internet www.fimaanapoli.it e seguire iniziative ed attività tramite la pagina Facebook (FIMAA Napoli – Agenti d’Affari in Mediazione della Provincia di Napoli).

Il programma dei prossimi appuntamenti: martedì 29 maggio, seminario sulla centralità dei social network; a giugno (in data da definire) presentazione della pubblicazione “Quotazioni Metroquadro 2018”, che rappresenta, a tutti gli effetti, il Listino Ufficiale 2018 Fimaa della provincia di Napoli, edito da Mediapass.

Chi è FIMAA

La Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari – FIMAA – nel capoluogo partenopeo (e nella sua provincia), così come avviene nel resto d’ Italia, è la federazione che tutela gli interessi di quanti operano nel comparto della Mediazione (Agenti Immobiliari, Mediatori Creditizi e Mediatori Merceologici). In qualità di socio effettivo di Confcommercio, essa svolge un ruolo di grande importanza nell’ambito delle attività che vedono interessata anche la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Napoli.

Impegnata ad offrire ai propri associati servizi esclusivi e qualificati, tutela sindacale, legislativa e fiscale oltre che assistenza e consulenza su tutti gli aspetti fondamentali relativi alla professione, FIMAA Napoli riserva ai propri iscritti la possibilità di disporre di un know-how di altissimo profilo. L’ iscrizione a FIMAA Napoli, inoltre, consente la possibilità al titolare di ogni struttura di mediazione immobiliare e ai suoi dipendenti di usufruire delle Convenzioni nazionali e provinciali messe a disposizione da Confcommercio e garantisce che l’agente immobiliare associato disponga della polizza r.c. professionale ed aderisca al Codice Deontologico allegato.

Di particolare rilevanza, inoltre è la partecipazione attiva e determinante di FIMAA Napoli ai lavori della locale Borsa Immobiliare. Quest’ ultima, infatti, è stata istituita per valorizzare, regolamentare e rendere trasparente il mercato immobiliare mediante la concretizzazione di specifiche iniziative volte ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta tanto sul fronte delle compravendite quanto su quello delle locazioni.

Il Consiglio Direttivo FIMAA NAPOLI:

Vincenzo De Falco Presidente provinciale e Consigliere Nazionale

Claudio Gargiulo – Claudio Colicchio – Giovanni Montecatino, Vicepresidenti

Salvatore Barba – Paolo Perrotta – Maurizio Russano – Oreste Di Gennaro – Crimaldi Fabio – Valentina Barba – Michele Nazaro – Davide Iaccarino – Vincenzo Pascarella Consiglieri.

CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L’ITALIA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

80134 NAPOLI – PIAZZA SALVO D’ACQUISTO 32

TEL. 081/7979111 – FAX 081/5515019 –

e-mail:fimaanapoli@tiscali.it

Da seguire.

Maurizio Vitiello