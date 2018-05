Napoli. Domus Ars. I “Vibrapiano” com musiche di Laberer e Rachmaninoff.

Articolo di Maurizio Vitiello – I “Vibrapiano” alla Domus Ars di Napoli.

ASSOCIAZIONE MUSICA LIBERA

presenta

LA STAGIONE CONCERTISTICA 2018

Domus Ars

Via Santa Chiara, 10 – Napoli

Domenica 6 maggio 2018, ore 11

Vibrapiano

Concerto per percussioni e piano

Musiche di H. Laberer e S. Rachmaninoff

Prosegue la Stagione Concertistica 2018 dell’associazione “Musica Libera”, ospitata dall’associazione “Il Canto di Virgilio”, presso la sede del centro culturale Domus Ars. Domenica 6 maggio 2018, alle ore 11, appuntamento con i Vibrapiano.

Alle percussioni Laura Francesca Mastrominico e al pianoforte Fabio Espasiano.

Il programma della mattinata prevede: Klangbilder (Quadri Sonori) – H. Laberer Allegro – Molto calmo – Allegro; Blue Waltz – M. Ciannella; Cattedrale nello spazio – S. Valletta che ha osservato come, “L’effetto creato del Vibrafono suonato con l’archetto, ricorda il riverbero dei suoni che si rincorrono disordinatamente e tendono a fondersi, come in un ambiente molto ampio simile a una cattedrale e nel contempo danno la sensazione di spazio infinito come l’universo”; Vocalise Op.34 n°14 – S.V. Rachmaninoff; Momenti musicali op. 16 – S.V. Rachmaninoff.

Ecco una scheda sul duo Vibrapiano, formato da musicisti giovani e di talento, già molto apprezzati: Laura Francesca Mastrominico e Fabio Espasiano.

Laura Francesca Mastrominico (1998) intraprende giovanissima lo studio delle percussioni al Conservatorio N. Sala di Benevento prima con il M° Gennaro Damiano e, in seguito, con il M° Salvatore Valletta presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Nel 2016 inizia le sue collaborazioni con l’orchestra del Conservatorio partecipando in qualità di timpanista/percussionista a numerosi concerti diretti dal M° Francesco Vizioli, tra cui la rassegna del “Luglio musicale a Capodimonte”, e la lezione concerto tenuta dal M° Riccardo Muti.

Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, partecipa ad una tournée orchestrale in Cina con il M° Silvano Corsi.

Nel gennaio 2017 è solista in un concerto diretto dal M° Roberto De Simone in onore dell’anniversario di nascita di Mozart; in marzo in qualità di timpanista al “terzo concerto per pianoforte” di Rachmaninoff con il M° Marco Pasini come solista.

Nello stesso anno inizia una collaborazione con l’associazione teatrale “Tradizione Teatro”, impegnandosi nell’organizzazione di eventi musicali.

In giugno esegue, diretto dal M° Vizioli, L’Histoire du soldat di Stravinskij al Museo di Capodimonte, e in agosto collabora con l’orchestra Claudio Abbado di Salerno.

Attualmente frequenta l’ultimo anno del corso ordinamentale di percussioni sotto la guida del M° Antonio Romano.

Fabio Espasiano, giovane musicista partenopeo, inizia per caso lo studio della musica.

Nel 2007 si iscrive alla classe di pianoforte del M° A. Alvino, per poi diplomarsi (II livello) con lode e menzione sotto la guida di A. L. Le Piane.

Parallelamente inizia lo studio della Composizione con il M° L. Tomei prima e L. Lo Gatto dopo. Importante è stato l’incontro con il maestro d’ Avalos, che negli ultimi anni della sua vita lo ha seguito, eseguendo tra l’altro la prima napoletana dell’ “Idillio” per pianoforte e archi, sotto la direzione del M° Keith Goodman.

Svolge intensa attività concertistica sia da solistica che in formazioni da camera.

Dal 2013 segue i corsi di direzione d’Orchestra del M° G. Zampieri. Ha seguito masterclass con: V. Maltempo, P. Giuliacci, K. Goodman. Dal 2015 è Presidente della Consulta degli Studenti del Conservatorio di Napoli.

Il programma della Stagione Concertistica si conclude il 10 giugno con Mimmo Maglionico e Roberto Trenca.

Stagione Concertistica 2017/18 dell’Associazione culturale Musica Libera

Domus Ars (via Santa Chiara, 10)

Biglietto 12 euro (sono attive tutte le convenzioni)

Info e prenotazioni: 081 3425603 – +39 329 836 6678

Da non perdere, assolutamente.

Maurizio Vitiello

INFO:

Ufficio stampa:

Mobile 328 8598396

enricabuongiorno@gmail.com