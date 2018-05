Napoli. Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore. Presentazione “Sirene si nasce. Le avventure di Allegra & co.” di Francesca Vitelli a “Napoli città libro. Leggere una storia nuova”.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Sirene si nasce. Le avventure di Allegra & co.” di Francesca Vitelli a “Napoli città libro. Leggere una storia nuova”.

ilmondodisuk

partecipa al nuovo salone

“Napoli città libro. Leggere una storia nuova”

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore

(24-27 maggio2018)

sabato 26 maggio, alle 17

presenta

i racconti di Francesca Vitelli

Sirene si nasce. Le avventure di Allegra & co.

Sabato 26 maggio 2018, alle ore 17, nella sala biblioteca 2 del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore (Vico San Domenico Maggiore, 18), ilmondodisuk libri presenta i racconti di Francesca Vitelli, “Sirene si nasce. Le avventure di Allegra & co” (pp.160, euro 10).

L’autrice ne parlerà con l’editrice Donatella Gallone.

Performance dell’artista Maria Carolina Siricio.

Letture di Francesca Rondinella.

Intervento musicale di Franco Manuele.

L’evento rientra nell’ambito degli incontri promossi dal nuovo salone partenopeo “Napoli città libro. Leggere una storia nuova” che si svolgerà dal 24 al 27 maggio 2018.

Scheda sul libro:

Un gruppo di amiche racconta la vita infrangendo tabù con una predilezione per il politicamente scorretto. Una galleria di personaggi femminili mette in scena le piccole grandi avventure quotidiane scardinando lo stereotipo che vuole le donne incapaci di solidale sostegno e complicità. Il rapporto con gli uomini, con il potere, il lavoro, l’amore, il sesso, la bellezza e il passare del tempo scorrono fluidi in queste pagine in cui ironia e leggerezza sono magistralmente illustrate da Maria Siricio. Parole e immagini unite da una sottile, elegante, scoppiettante, irrefrenabile ironia.

Breve bio-scheda sull’autrice:

Francesca Vitelli nasce a Napoli nel 1968 si laurea in Scienze Politiche e sceglie la libera professione di consulente di enti pubblici, associazioni e imprese. Per il suo quarto compleanno la madrina le regala una macchina da scrivere arancione ed è amore a prima vista. Scrivere è la sua passione, farlo con ironia, un talento. Ha pubblicato saggi economici e racconti. Incontra persone,

viaggia, ascolta, osserva e nella sua mente prendono corpo visioni che finiscono sulla carta.

Scehda sulla casa editrice:

Presente tra gli espositori della rassegna organizzata nel complesso monumentale di san Domenico maggiore, ilmondodisuk nasce nell’estate 2008 da una scommessa di Donatella Gallone, giornalista napoletana con esperienza nella carta stampata dall’inizio degli anni ottanta e nel settore radiofonico (Radiouno e Radiotre). L’idea: esportare il talento di Napoli nel mondo operando su fronti differenti: portale (www.ilmondodisuk.com), magazine on line, casa editrice.

Ulteriori info:

In prossima uscita, in Italia, Dizionario appassionato di Napoli di Jean-Noël Schifano, (cittadino onorario di Napoli, traduttore, critico, scrittore ed editore). Per sostenerne la pubblicazione, ilmondodisuk ha promosso il progetto di crowdfunding Sos Partenope, coinvolgendo i napoletani come editori del libro della città. Circa seicento pagine, dalla A alla Zeta, che smantellano i luoghi comuni su Napoli, facendola emergere in tutti gli aspetti della sua identità. Il libro “Dictionnaire amoureux de Naples” è uscito in Francia, per l’editore Plon nel 2007 (IV edizione 2016).

Info e contatti:

info@ilmondodisuk.com

francescapanico.art@libero.it

3483452978

Da non perdere, da seguire.

Maurizio Vitiello