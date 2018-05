Napoli. Il Clubino. Attesa per la presentazione del libro di Yvonne Carbonaro “IL CIBO RACCONTA NAPOLI L’alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad oggi”, Kairós Edizioni

Articolo di Pino Cotarelli – Successo del libro “IL CIBO RACCONTA NAPOLI L’alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad oggi” di Yvonne Carbonaro.

Kairós Edizioni

presenta

Mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 20,30

Presso

Il Clubino

Via Luca Giordano 73, Napoli

IL CIBO RACCONTA NAPOLI

L’alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad oggi

di Yvonne Carbonaro

Conversano con l’autrice:

l’attore Cosimo Alberti

e

il critico Maurizio Vitiello

e

seguirà defilé a tema

a cura di

Accademia Moda e Design di Maria Mauro

Ecco una scheda sul libro:

“Terzo volume della collana dedicata alla storia, e nono della SERIE ORO, Il cibo racconta Napoli – L’alimentazione dei napoletani attraverso i secoli fino ad oggi è un saggio che ripercorre le fasi della storia di Napoli e dei Napoletani attraverso le leggende, gli usi, i costumi e i gusti legati al cibo.

Tra le cucine delle varie regioni italiane quella napoletana affonda le sue origini in radici antichissime come antichissima è la storia delle genti che hanno occupato questo luogo splendido, spesso e a lungo conteso. Si propone qui un compendio del percorso nei secoli dell’alimentazione a Napoli intesa come collegamento tra generazioni, così da ricostruire il filo di memorie e cultura che lega i vari momenti della civiltà del mangiare. Per la ricostruzione si è fatto riferimento sia ai manuali classici, sia ai testi letterari, incluse le canzoni napoletane e anche alle leggende tramandate nel tempo. Ne è nato quasi un romanzo storico in cui protagonista è la città e dove i personaggi – re, principesse, cuochi, gastronomi e poeti, insieme alla popolazione – narrano, direttamente o indirettamente, di fastosi banchetti o poveri cibi che ancora oggi ritroviamo sulle nostre tavole. Pulci definì con disprezzo “mangiafoglia” i napoletani, con altrettanto disprezzo, chiamati “mangiamaccheroni”, ma alla fine pietanze tipiche napoletane come la pasta e la pizza sono diventate patrimonio della gastronomia italiana e internazionale e, insieme a “li foglia”, fondamenti della “dieta mediterranea”. È dunque legittimo rapportarsi all’orgoglio di appartenenza a una civiltà talmente profonda, articolata e raffinata da aver generato, insieme a tante grandi forme di arte, anche quella d’una cucina di alta qualità.”

L’AUTRICE

Yvonne Carbonaro, già docente di italiano e storia, cultore della materia (Letteratura Italiana) Università Federico II. Collabora con la Consulta Regionale Femminile della Regione Campania come esperta culturale esterna. Traduttrice e scrittrice in spagnolo. Giornalista con interviste e recensioni d’arte, letteratura, teatro, per riviste cartacee e on-line e una rubrica fissa di viaggi su Albatros. Autrice di cataloghi di arte, testi teatrali, narrativa, poesia e di ricerca storica su Napoli tra cui: Le donne di Napoli – tascabili Newton; Le ville di Napoli – edizioni Newton Compton; Le giornate di Masaniello/Dramma teatrale con appendice storica – Evaluna, per Consigliera Pari Opportunità. Tavola Calda/L’autobiografia di Maria Algranati; Suggestioni di viaggio – Albatros. Raccolte di poesie, tra cui L’altra Capri. È inclusa in antologie poetiche edite da Kairòs e in Napoli in love con un contributo sulla chiesa di Santa Maria del Parto e su Sannazaro. Ha realizzato numerosi spettacoli teatrali su tema storico o di attualità sia ad uso didattico che per adulti: Fiori calpestati; Subordinazione femminile e violenza ieri e oggi; Lacreme ‘e cundannate/Le canzoni di Bascetta e degli emigranti; Voci e suoni del ‘600, oltre a performances sul cibo in Basile e altri autori del ’600 napoletano.

Edizioni 2017

Collana SERIE ORO – STORIA

Euro 18,00

ISBN 9788899114732

FORMATO 15×21

PAGINE 282

Disponibile in tutte le librerie e on line

https://www.ibs.it/cibo-racconta-napoli-alimentazione-dei-libro-yvonne

carbonaro/e/9788899114732?inventoryId=88615884

https://www.amazon.it/racconta-Napoli-Lalimentazione-napoletani-attraverso/dp/8899114730/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1509467703&sr=1-1&keywords=Il+cibo+racconta+Napoli.+L%27alimentazione+dei+napoletani+attraverso+i+secoli+fino+ad+ogg

Kairós Edizioni – Via Bisignano, 11/B – 80121 Napoli 081 290768

e-mail kairosedizioni@virgilio.it –web www.edizionikairos.it

Kairòs Edizioni

c/o Guida Editori

Via Bisignano 11/B

80121 Napoli

email kairosedizioni@virgilio.it

sito web www.edizionikairos.com

tel. 081290768

fax 081299744

Da seguire.

Pino Cotarelli