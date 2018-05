Napoli 2-2 Torino. -2 al termine del campionato. Christian Mulier

In un San Paolo caldo con 50mila tifosi, che non lasciano mai la propria squadra al destino, il Napoli deve continuare a giocare bene e fare bella figura. Non sembra una partita difficile e soprattutto nelle corde degli azzurri. Negli scontri precedenti il Napoli non ha faticato molto contro i torinesi anche perché il gioco offensivo del Napoli si opponeva a quello difensivo del Torino che non riesce a fermare il trio delle meraviglie. Ma questa volta il Torino è riuscito a strappare un punto al San Paolo che giornata dopo giornata vede la propria squadra allontanare quel sogno che tutti avevamo sperato. Va in vantaggio il Napoli nel primo con Mertens che si rivede in zona gol da quella partita maledetta contro la Roma di 2 mesi fa. Nel secondo tempo il gol del Torino spiazza completamente il Napoli che non si aspettava ciò dopo un primo tempo perfetto e senza errori. Il gol porta la firma di Baselli. Il Napoli si riporta in vantaggio con il capitano Hamsik che si costruisce un tiro perfetto e solo da ammirare per Sirigu. A -7 dal termine arriva il gol di De Silvestri che fa imbestialire Sarri. Due errori che hanno portato a questo pareggio. Il Napoli ormai aspetta solo che questo campionato si concluda bene e al più presto, perché il rammarico per quel sogno rimane ancora sull’occhi di tutti, e c’è ne sarà di tempo per smaltire questa delusione. La prossima partita sarà a Marassi contro la Sampdoria, una sfida tutta da gustarsi per questo finale di stagione, in cui il Napoli deve superare di molto il suo record di punti.

Christian Mulier