Napoli 2-1 Crotone. Si chiude una stagione indimenticabile. Christian Mulier

Al San Paolo si gioca l’ultima partita di quest’anno, che sarà ricordata per anni per i numeri che ci ha regalato. Il Napoli è stata l’unica squadra italiana a chiudere il campionato a 91 punti e a non vincere lo scudetto. Vince l’ultima partita davanti ai suoi tifosi, che anche all’ultima regalano uno spettacolo che le altre squadre possono solo invidiare. La partita è stata decisiva per il Crotone, che obbligato a vincere, retrocede in Serie B provandoci fino all’ultimo; i marcatori nel Napoli sono Milik e Callejon, tutti e due nel primo tempo, che sfruttano due assist di Lorenzo Insigne che regala ancora assist al bacio per gli attaccanti. Nel secondo tempo il Napoli prova a chiudere i conti ma uno strepitoso Cordaz impedisce agli azzurri di chiudere il campionato con 3 gol. Anzi arriva il gol di Tumminello al 90′ che da false speranze ai rossoblu. È stata la stagione più bella disputata in questi anni dal Napoli che hanno illuso i tifosi di poter alzare il terzo scudetto nella storia del Napoli ma agli azzurri bisogna solo applaudire per la bellezza del calcio che ci hanno mostrato. Ora si pensa al prossimo anno, col pensiero diretto al prossimo tecnico del Napoli, con il sogno Ancelotti di queste ore e alla campagna acquisti dell’estate.

Christian Mulier