NA 27/5/18 presso Sala Sannazaro Conclusione della quarta edizione del Gulf of Naples Independent Film Festival

Conclusione della quarta edizione

delGulf of NaplesIndependent Film Festival

Si è conclusa con la proclamazione dei vincitori, la quarta edizione del The Gulf of NaplesIndependent Film Festival, rassegna cinematografica internazionale destinata a fare da vetrina principalmente a lavori privi di distribuzione e offrire un’opportunità a chi, privo di adeguate risorse economiche ma ricco di idee e talento, intende promuovere le proprie opere cinematografiche.

La cerimonia di premiazione si è tenuta a Napoli, presso la sede dov’è nato il festival, nella Sala Sannazaro all’interno della storica Chiesa di S. Maria del Parto a Mergellina in cui è presente proprio la monumentale tomba del poeta.

Sono state una cinquantina, provenienti da tutto il mondo, le opere iscritte quest’anno alla manifestazione partenopea nelle 4 sezioni previste: lungometraggi, cortometraggi, documentari e animazione.

Introdotta a livello sperimentale nella scorsa edizione, e visto l’entusiasmo con cui è stata accettata, anche quest’anno è stato proposto ad alcuni registi vincitori delle scorse edizioni di far parte della cosiddetta “giuria internazionale”. La loro presenza ha contribuito ad accrescere il carattere di internazionalità della manifestazione. Vincent Fournier (Francia), Ilina Perianova (Bulgaria) e Federica Foglia (Canada) sono questi i registi che hanno collaborato alla IV edizione del festival.

La giuria, dopo accurata selezione, ha ammesso alla tre giorni finale 6 lungometraggi, 24 corti, 5 documentari.

Il festival, così come nella precedenti edizioni, è stato arricchito da mostra unica e inedita di manifesti storici di film, provenienti dalla collezione privata di Alberto e Sara Bruno, dedicata di volta in volta a un genere cinematografico differente. Dopo il “melodramma” della prima edizione, il “peplum” della seconda e gli “Spaghetti Western”della terza, quest’anno è stato il turno del “poliziesco all’italiana” detto anche poliziottesco genere in voga alla fine degli anni ’70.

Grande novità da segnalare quest’anno sono i partner che si sono man mano aggiunti e che con la loro collaborazione aumentano le possibilità per tutti i cineasti di avere un supporto nelle loro produzioni.

In particolare il direttore dell’IVS Roberto Castellano, oltre al premio consistente nel programma di montaggio professionale IVS-Edits ha offerto la propria collaborazione sia per forniture di attrezzature da riprese che supporto per stazioni di montaggio e lavorazioni di post-produzione.

Mentre Cira Guarino, direttrice della Scuola di estetica professionale SirioAja, ha messo a disposizione delle produzioni sia cinematografiche che teatrali il suo staff di truccatrici professioniste.

Ultimo, ma non meno importante, il partner Easy Cinema nella figura di Salvatore Scarico ha offerto a tutti i film che rivestono particolari caratteristiche di mercato (indipendentemente se sono selezionati o no), un mandato di distribuzione per il territorio italiano.

La serata è stata condotta dall’attore Ciro Giordano Zangaro. Presenti numerosi registi e attori delle opere in concorso e che sono state proiettate nei tre giorni della manifestazione.

Tra gli ospiti ricordiamo i registi stranieri venuti per la tre giorni dai loro paesi come gli americani Cristine Noschese (regista di Brooklyn roses) e Rico Simonini (l’attore protagonista di Frank & Ava), i registi italiani Giuseppe Iacono, Raffaele Ceriello, Giuseppe Celentano, Alberto Mosca, e l’attrice Daniela Albertini (Marlène).

Ospite d’onore l’attore Lucio Aiello che ha ricordato Elvio Porta essendo stato il suo più stretto collaboratore per una decina di anni.

