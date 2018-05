NA 27/5/18 Al teatro Immacolata pres.to spettacolo di chiusura cartellone 2017/2018

Domenica 27 Maggio u.s. il teatro Immacolata ha presentato lo spettacolo di chiusura del cartellone spettacoli 2017/2018.

Hanno aperto l’evento alcuni sketch comici a cui hanno fatto seguito Nicola Salvo (anche bravo attore e regista) e Maria Rosaria Spiniello (brava attrice) con la presentazione di spettacoli in cartellone andati in scena nell’anno teatrale 2017/2018.

Per ogni spettacolo andato in scena è stato mostrato un audio flash dallo stesso seguito dall’invito in palcoscenico del regista e della compagnia che ha portato in scena lo spettacolo. Ad ogni regista è stata posta una domanda a sorte ed i commenti sono stati seguiti dal simpatico ricordo di un cappello bianco di paglia.

Invitato in scena anche il cantante regista Luciano Capurro che a richiesta di Nicola, ha cantato un pezzo dal brano ‘O sole mio, applaudito dal pubblico. Anche a Luciano è stato donato il ricordo del cappello di paglia.

Sono stati invitati in scena anche personaggi che roteano negli spettacoli del teatro Immacolata come: Giovanni Balzano bravo scenografo e Luigi Strino , assente Fabio Starita, che riprendono con telecamere gli spettacoli.

Anche quest’anno sono stato invitato in scena da Nicola Salvo e Anna Maria Spiniello. Nicola mi ha citato al pubblico come giornalista e per aver portato in scena fuori cartellone ben quattro volte il capolavoro “Ferdinando” di Annibale Ruccello e “Torna Napoli” uno spettacolo musicale napoletano. Anche a me hanno donato il simpatico ricordo del cappello bianco. (ndr.) Grazie Nicola, grazie Maria Rosaria!

Io posso dire che da anni coltivo la passione per il Teatro come regista, e la sola molla che mi spinge a continuare, è il grande amore per il palcoscenico e che nulla ha da spartire con guadagni, introiti o future aspirazioni.

A conclusione dello spettacolo è stato invitato in scena padre Leonardo, che tanto si prodiga per il teatro Immacolata. Padre Leonardo ha avuto belle parole di complimenti ed incoraggiamento a proseguire l’attività teatrale da parte delle compagnie che presentano spettacoli.

La platea ha lungamente applaudito.

Un apprezzato buffet con rinfresco ha sigillato la piacevole serata.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews

NOTA: A breve inserirò anche un filmato di audio video girato durante l’evento.