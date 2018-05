NA 25-26-27/5/18 Alla sala Sannazaro “The Gulf of Naples Independent Film Festival”

Riceviamo e pubblichiamo

“The Gulf of Naples Independent Film Festival”è una manifestazione per la promozione e diffusione di film d’arte, d’autore e sperimentali, che non hanno ancora adeguati canali di distribuzione.

Proponendosi come vera e propria vetrina internazionale per pellicole di vario tipo e genere, rappresenta un punto di incontro tra esperienze artistiche diverse per tecnica, storia, cultura e costume.

L’iniziativa,nata quasi per caso grazie alla passione per la “settima arte” dei suoi ideatori-organizzatori (Umberto Santacroce, VittorioAdinolfi e Nicola Guarino), ha ottenuto fin dal suo esordio un successo inatteso, registrando la partecipazione di film provenienti da diverse aree del mondo. Nelle quattro edizioni sono stati circa un centinaio i film pervenuti da circa 35 paesi.

Incoraggiati dai risultati conseguiti, e spinti dalla volontà di offrire ancora l’opportunità di promuovere le proprie opere a chi non dispone di adeguate risorse finanziarie ma è ricco di idee e talento, il direttore Umberto Santacroce coadiuvato dai suoi più stretti collaboratori, proseguono per il quarto anno allargando il campo di interesse e proponendo nuove iniziative socializzanti coinvolgendo principalmente le nuove generazioni.

Per la seconda volta le giurie avranno un carattere internazionale perché ne faranno parte anche i registi stranieri vincitori delle precedenti edizioni che hanno aderito con entusiasmo alla proposta.

Come negli anni scorsi sarà allestita una mostra di manifesti cinematografici d’epoca, provenienti dalla collezione privata di Alberto e Sara Bruno,dedicata a un genere cinematografico specifico.

Dopo il “Melodramma” degli anni ‘40, nella prima edizione, il “Peplum” degli anni ‘60, nella seconda e gli “Spaghetti Western” della terza a cavallo tra fine anni ‘60 e gli anni ‘70, quest’anno l’esposizione sarà riservata al filone nato in Italia alla fine degli anni ’70 definito “Poliziottesco all’italiana”.

Quest’anno il festival torna nella sua sede storica, la Sala Sannazaro, che affaccia sul golfo di Napoli, a Mergellina. La Sala Sannazaro ospiterà per tre giorni, 25-26-27 maggio, la kermesse, con proiezioni dal mattino dei film in concorso e la mostra dei manifesti storici del cinema, sempre visitabile. La serata finale di premiazione avverrà sempre alla sala Sannazaro, il 27 maggio alle 19, al termine di tutte le proiezioni, e sarà presentata dall’attore Ciro Zangaro.

