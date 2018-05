NA 22/5/18 presso Casina Pompeiana conferenza stampa e showcase di presentazione nuovo disco di Diego Moreno “Canzoni di Buongusto”

Riceviamo e pubblichiamo

COMUNICATO STAMPA

Martedì 22 maggio alle ore 19.30, nel cuore della Villa Comunale, e precisamente nella Casina Pompeiana di Napoli, punto d’ascolto dell’Archivio Storico RAI della Canzone Napoletana, si svolgerà la conferenza stampa e lo showcase di presentazione del nuovo disco di Diego Moreno: “Canzoni di BuOngustO”.

A condurre l’evento ci sarà un ospite d’eccezione, Antonello Perillo, caporedattore centrale responsabile TGR RAI della Campania, con il valido supporto tecnico di Gino Aveta.

Parteciperanno Corrado Calignano al basso & Gabriele Borrelli alle percussioni; ospite atteso il flautista Domenico Guastafierro.

A fare da cornice alla serata, la mostra pittorica “Immaginaria 2018”, a cura di un collettivo di artisti napoletani facenti capo alla associazione Opvs Continvvm, che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico.

Prima del concerto, la Onlus I Care illustrerà molto brevemente i suoi progetti di sviluppo e sostegno per l’Africa, e ci sarà un piccolo buffet aperitivo organizzato da loro. “Il mondo è uno solo, abitiamo tutti nello stesso posto anche se vorrebbero farci credere il contrario”.

Si ringrazia il Comune di Napoli, per la possibilità concessa di poter realizzare questa serata incentrata sulla canzone, non solo napoletana, proprio in virtù della specificità della location storicamente destinata a Padiglione delle Belle Arti e recentemente convertita anche a Centro di Documentazione sulla canzone in generale ed ovviamente sulla canzone napoletana, in particolare.

Diego Moreno

http://www.diegomoreno.net/italiano/biografia.htm

Nato in Argentina, ma napoletano di adozione, dopo le iniziali esperienze musicali nel suo paese natale spaziando fra il Reggae e il Funk e passando per il Rock, Diego Moreno, cantante, compositore, chitarrista, è approdato nel resto del mondo musicale con il gruppo TAWA fondato insieme a Roberto Lagoa (Jaime Torres-Mercedes Sosa) con un linguaggio che è possibile definire “NewLatino”.

Giunto in Italia e conclusa l’esperienza con i TAWA, dopo aver assimilato tutta la melodia partenopea, e in genere quella più emblematica del nostro sud, a partire dal 2000 cura gli arrangiamenti (più di 40 canzoni) della nuova produzione musicale di uno dei miti della musica leggera italiana, Fred Bongusto, con il quale collabora anche ai testi delle sue canzoni in spagnolo.

Questa collaborazione dura fino ad oggi, e ciò che Diego ora vuole mettere in risalto con questo CD è la sua idea di portare avanti la musica e i brani di Fred Bongusto.

“Canzoni di… Buongusto”, è, dunque, un lavoro discografico in omaggio alla brillante carriera del popolare chansonnier, lavoro che, come afferma Moreno, «Dedico …… a lui il cui vero cognome è appunto Buongusto».

In questo progetto Moreno ripropone dodici brani, nello stesso modo in cui le come le aveva ascoltate per la prima volta da Bongusto: una voce e una chitarra, con alcuni ospiti eccellenti: Peppino Di Capri, Fabio Concato, Enzo Gragnaniello, Paolo Fresu, Natalio Mangalavite, Tony Esposito e Javier Girotto.

a cura di Giulia Di Costanzo

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalisya Garante dei Lettori

del giornale Positanonews