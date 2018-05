NA 20/5/18 presso la sala Scekina è stato presentato il concerto di Tina Bonetti “Da Giuseppe Verdi a ‘O sole mio”

Domenica 20 Maggio u.s. nella giornata dell’Amicizia, presso la sala Scekina in via San Gennaro ad Antignano, è stato presentato il concerto “Da Giuseppe Verdi a ‘o sole mio” di Tina Bonetti.

L’evento, nella sala gremita di pubblico, è stato aperto con il saluto della prof.ssa Adriana Ramagli che ha introdotto poi Corrado Guerrera.

Corrado Guerrera dopo il suo saluto al pubblico ha tracciato un profilo artistico del mezzo soprano Tina Bonetti passando poi il micro all’artista Tina Bonetti che ha cantato diversi brani tra lirici, operette e napoletani accompagnata al piano dal maestro Nataliya Apolenskaya.

Corrado Guerrera che è stato anche brillante presentatore della serata, ha annunciato ogni brano, intervallando le interpretazioni della Bonetti recitando poesie e aggiungendo aneddoti anche sulla sua lunga amicizia con Carlo Forti raccontando poi che a New York ha incontrato una persona della Security che mi conosceva per il mio precedente lavoro nello stesso campo. (ndr. ringrazio Corrado Guerrera per avermi citato).

Le canzoni della Bonetti sono state applaudite ad ogni passaggio e si sono uditi anche diversi “brava!” dalla platea.

L’evento che ha avuto la durata di due ore circa volate sulle note di piacevole musica, è stato chiuso dalla Bonetti con due magistrali interpretazioni di “’O surdano nnammurato” e “‘O sole mio” sempre accompagnata al piano dal maestro Apolenskaya.

Ringraziamenti del mezzo soprano Tina Bonetti per tutti gli intervenuti seguiti da applausi e congratulazioni da parte del pubblico, hanno sigillato la serata.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews