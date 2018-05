NA 18/5/18 presso il teatro Bolivar Giò Siciliano ha presentato “Caro Eduardo…J’resto cca!”

Venerdì 18 maggio u.s. presso il teatro Bolivar in via Bartolomeo Caracciolo, gremito di pubblico, Giò Siciliano, con la Compagnia “E figlie ‘e Napule” ha presentato lo spettacolo “Caro Eduardo…J’resto cca”, ideato dalla stessa Giò Siciliano e per la sua regia.

Un grande plauso va a Giò, medico chirurgo nella vita e artista poliedrica per passione, protagonista principale dello spettacolo, nel testo da lei scritto, ha inserito diversi giovani che per la prima volta hanno calcato il palcoscenico. Bene ha fatto! Perché quei giovani si sono rivelati molto bravi e ben calati nelle parti loro assegnate.

Abbiamo visto un Sasà Trapanese bravo attore e cantante che nella parte di Don Eduardo ne è stato ottimo interprete.

Cristiano Avolio voce di baritono, (degno figlio di Giò Siciliano e, buon sangue non mente), ha collezionato applausi ad ogni suo intervento.

L’altra figlia di Giò, Arianna Avolio anch’essa si è rivelata ancora una volta brava protagonista (come nei miei spettacoli).

La brava tammorra di Carmen Percontra Ritmi del Sud, ha avuto la sua parte di successo anche con la voce di Enzo Tammurtiello Esposito e le danzatrici.

La tammurriata, il ballo popolare campano che segue il ritmo del tamburo, la “tammorra”, fa parte della famiglia della tarantella meridionale e affonda le sue radici in epoca antica. Una danza che nasce da una lunga tradizione e da fortissimi legami con la terra e con il mondo contadino, a cui è indissolubilmente legata, e che tuttora attrae, coi canti e il suono incalzante della tammorra e della castagnelle, un pubblico variegato e di ogni età.

Una forza e un richiamo irresistibile verso la Madre Terra è quello che si prova ascoltando il canto e la musica delle tammurriate e osservando il ritmo della danza che nasce dalla gestualità contadina nel lavoro dei campi, come il movimento del setaccio del grano da cui deriva uno dei gesti tipici “do ball’ ngopp ‘o tambur”.

Nella stesura del copione Giò Siciliano non ha fatto mancare un accenno alla famosa sceneggiata napoletana.

La sceneggiata, genere teatrale-musicale popolare napoletano, una forma di rappresentazione teatrale economica venuta alla luce nel primo dopoguerra, subito dopo la disfatta di Caporetto, quando lo Stato Italiano disgustato dagli spettacoli triviali e dalle scenette a doppio senso impose la censura e forti tasse agli spettacoli di varietà.

“Caro Eduardo…J’resto cca!” è un bellissimo spettacolo musicale in cui Giò Siciliano, protagonista principale ha cantato anche diverse canzoni napoletane accompagnata al piano dal bravo maestro Gabriella De Carlo e dall’orchestra. Insomma uno spettacolo che a mio avviso, per la sua qualità, andrebbe ripetuto anche su altri palcoscenici.

Hanno partecipato:

Donna Sofia Giò Siciliano

Don Gennaro Ferdinando Sicuranza

Donna Concetta Ilaria Taliano

Furturè Arianna Avolio

Don Vito Cristiano Avolio

Donna Caterina Claudia Bonasia

Barone Davide Ciardiello

Donna Capera Renata Confalone

Nanninella Simona D’Errico

Pupatè Stefania Di Franco

Russulè Viviana Di Napoli

Ugarìello Andrea Fiscale

Donna Carmela Gabriella Govoni

….e suo figlio Marco Milone

Giovanni Pasquale Napoletano

Con la partecipazione di Sasà Trapanese nella parte di Don Eduardo.

Ritmi del Sud Carmen Percontra con voce di Enzo Tammurtiello Esposito.

Voce recitante: il giornalista Marcello Milone.

La direzione di scena è stata affidata alla brava Lina Iammarino

Direttrice musicale Gabriella De Carlo

Elaborazione musicale Luigi Fiscale

Musicisti: Gabriella De Carlo (piano), Domenico Fiscale (batteria), Giuseppe Fiscale (tromba e sax), Pierpaolo Lemmo (violino).

Scenografia digitale Umberto Santacroce

Locandina Stefania Di Franco

Riprese Francesco Cascella

Un ora e 45 di spettacolo che hanno condotto gli spettatori nella Napoli antica e nei suoi vicoli dove la miseria è di casa ma è vissuta con il cuore e il sorriso sulle labbra. E’ stato portato inoltre all’attenzione che il popolo napoletano, nonostante le sue traversie dolorose, è sempre pronto a ricominciare punto e daccapo.

Il ricavato dello spettacolo è stato devoluto in beneficenza alla fondazione Govoni per lo studio e la cura di autismi e disturbi della comunicazione.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews