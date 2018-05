NA 1/6/18 PRESSO LA CASINA POMPEIANA SI TERRA’ LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO SINGOLO DI GENNY NUGNES “AMMORE OVERO”

Riceviamo e pubblichiamo

Comunicato stampa

Ammore Overo e Le note del Bongusto

Venerdì 1 Giugno alle ore 19.30, negli spazi della Casina Pompeiana di Napoli, nel cuore della Villa Comunale, si terrà la presentazione del nuovo singolo di Genny Nugnes, Ammore Overo, un’intrinseca emozione di musica e parole che amplifica all’infinito il valore dell’amore, ed anche la presentazione del progetto Le Note del Bongusto, un progetto melodico che nasce dal cuore della Campania come un omaggio al grande maestro Fred Bongusto ed alla sua musica leggera, che vede come protagonista Genny Nugnes, accompagnato da musicisti del genere, con un repertorio che spazia dai brani di Fred Bongusto, ai classici della canzone partenopea interpretati in chiave confidenziale, fino a brani della musica sud-americana di genere in una finestra musicale su due mondi che si attraggono.

Interverranno Gennaro Cavaliere, attore, Enzo de Vito, regista e Fabrizio Villani, musicista.

Un evento da non perdere!

Ingresso gratuito.

Seguirà un aperitivo di ringraziamento a tutti i presenti.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews