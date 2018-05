“I Moti dell’Anima”: la poesia raccontata dai giovani.

Positano. Decima edizione del Premio I Moti dell’Anima , il concorso di poesia ideato da Maria Rosaria Manzini. Un incontro culturale che suscita una grande eco e dà valore ad una forma d’arte caduta un po’ in disuso, sensibilizzando anche un pubblico molto giovane all’ interiorità dei versi. Una giornata dedicata alla pura espressione di un “libero flusso dei pensieri”.

Il 19 maggio alle ore 17:00, presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Positano – Istituto Comprensivo Statale “Lucantonio Porzio”- saranno presenti i 53 finalisti, selezionati da una giuria tecnica presieduta dalla Prof.ssa Laura Franco dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nove le scuole medie che hanno aderito all’iniziativa, situate perlopiù in Penisola Sorrentina e in Costiera Amalfitana e due, nella cittadina di Anzio. Per l’assegnazione del premio “I Moti dell’Anima”, la giuria della serata finale sarà costituita esclusivamente dai ragazzi in gara, non sono previsti giurati al di fuori degli studenti partecipanti.

Oltre alla classifica che stabilirà un podio tra i 53 concorrenti, anche 4 Premi della Critica, aggiudicati in collaborazione con Luigi Salustri, poeta anziate nipote del celebre Trilussa, che assisterà all’evento sabato pomeriggio. Il primo classificato nella serata di premiazione e del Premio della Critica potranno poi partecipare alla gara finale con i poeti adulti, che si terrà nel mese di ottobre.

Organizzato dall’Associazione Posidonia e Positanonews, con il Patrocinio del Comune di Positano.