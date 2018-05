Monte Faito (Vico Equense). Il 26 maggio p.v. alle ore 10.00 in località Monte Faito avrà luogo la “Festa dell’Albero”, cerimonia di messa a dimora di giovani querce donate dalle Associazioni CompletaMente, La Grande Onda, Le Amiche del Museo Correale e dagli alunni della classe VH del Liceo Linguistico P.V. Marone di Meta.

Nel corso dell’estate 2017 Monte Faito è stato letteralmente divorato da una serie di incendi che hanno distrutto migliaia e migliaia di ettari di superfice boschiva: con questo gesto si vuole simbolicamente compensare la perdita degli spazi verdi andati in fumo e ricordare che senza alberi non c’è futuro per il nostro pianeta.

I giovani alberi piantumati formeranno il sentiero delle querce che sarà dedicato alla memoria di Angelo Vassallo Sindaco di Pollica, che il 5 settembre 2010 pagò con la vita il suo desiderio di legalità, di giustizia ed il suo amore per l’ambiente.

PROGRAMMA INAUGURALE E

PASSEGGIATA NATURALISICA

Ore 9.30: appuntamento al piazzale della Funivia del Faito da cui si raggiungerà il luogo prescelto per la piantumazione.

Ore 10.00: piantumazione delle ultime due querce e inaugurazione della targa commemorativa intitolata ad Angelo Vassallo.

Con la guida di Dario Russo, presidente dell’Associazione Pro Faito, i presenti seguiranno il sentiero delle querce e proseguiranno la passeggiata fino al faggeto secolare.

E’ prevista una deviazione verso la Fontana della Lontra che sarà ripristinata con il contributo delle Associazioni promotrici e gli alunni della VH del Liceo P.V. Marone.

Interverranno: Tristano Dello Joio Ravallese, Presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari; Serena Abbondandolo ed Antonella Avancini in rappresentanza delle Associazioni promotrici; Raffaele Celentano, gli allievi ed i professori del Liceo Linguistico P.V Marone di Meta.

L’invito è stato esteso alla Fondazione Vassallo e a tutti i Sindaci dei Comuni che insistono sul Parco dei Monti Lattari. Siete tutti invitati!