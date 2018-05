Minori, vacanze per il super manager dei calciatori Mino Raiola: relax prima del calciomercato?

Mino Raiola, il super manager dei calciatori è in vacanza in Costiera Amalfitana. Raiola si trova a Minori, dove ha anche casa, ed è stato visto giro per la Città del Gusto, scattando delle foto con appassionati di calcio. Il procuratore sportivo originario di Nocera Inferiore, cura gli affari per i più grandi campioni del mondo del calcio, da Zlatan Ibrahimovic a Mario Balotelli, ed il portiere del Milan e della Nazionale Gig Donnarumma: proprio questi ultimi due assistiti sembrano essere i futuri pilastri azzurri del nuovo CT Roberto Mancini. Una grande notizia per la scuderia di Raiola, che si riposa in attesa dell’apertura del calciomercato, regalando prossimamente nuovi colpi dall’Hotel Melià di Milano.