Minori: tanto tuonò che piovve. I complimenti al vicesindaco Sergio Bonito. Ecco perchè

Minori, Costiera amalfitana . Un articolo del nostro Gaspare Apicella gloriosa firma della Costa d’ Amalfi che abbiamo l’onore di avere nella famiglia di Positanonews , una voce critica per amore della sua città, ma anche una persona che osserva tutto non solo il negativo, che va messo in luce per toglierlo, ma anche il positivo. E così oggi interviene in tal senso, ecco perchè

” Noi non vogliamo essere osannati, ma sembra che grazie alle nostre continue e giuste lamentele, alle nostre continue segnalazioni, alle nostre indicazion i per il rissetto del tessuto urbano, qualcosa voglia muoversi. E rin graziamo le favorevoli risposte deegli addetti.

In primis bisogna lodare l’iniziativa di voler comunicare, con largo anticipo questa volta, il programma delle a imazioni turistiche, degli incontri letterari ( organizzati da …intercostieraamalfitana.it di Alfonso Bottone) delle serate teatrali, dell’offerta di buona musica.

Era ora. Come pure era ora che qualcuno, quale il vicesindaco Bonito Sergio, abbia preso per mano la situazione ed abbia organizzato la nuova segnaletica, la sostituzione di pezzi indecorosi lungo le strade del borgo, le indicazioni dei percorsi sia per il trekking che per le normali passeggiate alla scoperta delle cose belle, rurali, panoramiche

Resta da sistemare qualche marciapiedi sconnesso, qualche scala “terremotata”, qualche striscia pedonale anomala. Resta da intervenire per scongiurare il passaggio rumoroso e pericoloso delle tante moto. I Vigili Urbani (pochi , ne siamo certi) potrebbero lasciar stare la auto in sosta vietata per qualche momento (non per sempre) se non dà noia e dedicarsi di più (non me ne vogliano) al controllo della caotica viabilità . Il controllo avrebbe l’effetto di presentarsi agli occhi della gente con un aspetto migliore e darebbe più sicurezza agli anziani (come il sottoscritto) ai bambini, alle mamme con i carrozzini Pensiamo si poterebbe aumentare il numero degli addetti alla vigilanza per consentire ai tanti di trascorrere giornate serene a Minori: ricordiamo a noi stessi che tan ti anni addietro la vigilanza era garantita anche di notte.

Buona stagione turistica a tutti”