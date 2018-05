Minori, superate le 200 firme per salvare il Campo Leo Lieto

Riceviamo il comunicato dei promotori della petizione per salvare dall’incuria il Campo Sportivo Leo Lieto di Minori.

Oggi, lunedì 28 maggio, all’ ufficio protocollo del comune di Minori è stata consegnata la Petizione per la messa in sicurezza del campo sportivo. Le firme raccolte in tre settimane di costante dedizione sono 239 totale. Firme raccolte per la maggior parte tra i giovani di Minori e non, genitori preoccupati per i propri figli iscritti nel futsal school del Reghinna Minor e imprenditori e cittadini sensibili alla tematica e preoccupati soprattutto per l immagine del paese, visto che il campo Leo Lieto è posizionato nel centro abitato e al momento non è un biglietto da visita incoraggiante per i tanti turisti di questo periodo che affollano la città. C è stata anche tanta diffidenza e curiosità per questa petizione, tante persone hanno rifiutato di porre la propria firma perché intimoriti da ripercussioni politiche, chi ha interpretato questa petizione come una perdita di tempo, chi è rimasto totalmente indifferente o ha deciso di osservare da lontano questa situazione.

Di certo nel paese dopo il primo comunicato riguardo la petizione, il problema è stato di nuovo preso in considerazione “dall’opinione pubblica minorese” e dagli amministratori che, dalle nostre fonti, nelle prossime settimane si muoveranno per risolvere il problema sia della messa in sicurezza che della gestione. Un altro dato di fatto, allarmante per certi versi è che il paese sta perdendo la fiducia in strumenti di partecipazione democratica come ad esempio la petizione che rimettono i cittadini al centro delle scelte politiche.

“I responsabili della petizione ringraziano tutte le persone che hanno firmato e un particolare ringraziamento va al gruppo di ragazzi del 2001/2002 che si è contraddistinto per l’impegno nella raccolta delle firme. Adesso con serenità aspettiamo la risposta dell’amministrazione che dovrà arrivare entro 30 giorni dal protocollo, come detta la norma dello statuto comunale” afferma uno dei responsabili.

I RESPONSABILI DELLA PETIZIONE