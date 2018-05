Minori. Sara Ferrazzano in Mormile su alterco con professoressa Mansi “Offesi io e mio marito”

Minori, Costiera amalfitana. Dopo l’intervento del sindaco Andrea Reale di solidarietà alla professoressa Paola Mansi, assessore di maggioranza , riceviamo e pubblichiamo dalla moglie del consigliere Fulvio Mormile ” Dopo la persecuzione culminata con un acqusizione di una mia proprietà ,la perenne presenza in casa mia delle forze dell’ordine in cerca di abusi mai avvenuti , e quella ancora di mia figlia a cui è stata negata la partecipazione a riti religiosi ecco la professoressa Mansi …alludere alla mia persona ..per continuare a colpire attraverso i suoi affetti mio marito, questo dovrebbe far insorgere le donne ,per poi tentare di passare ,cara professoressa ,da carnefice a vittima… rispetto alla malaugurata esperienza, sa tanto di quella volpe che voleva giungere a l’uva …………………….. intelligenti pauca ..” Così Sara Ferrazzano in Mormile

IL FATTO

Difficile ricostruire la vicenda si tratta del consiglio comunale di ieri sera per il bilancio consuntivo 2017 iniziato quasi un’ora più tardi con una protesta del consigliere Fulvio Mormile che accusava la maggioranza. A far scatenare la bagarre la replica proprio della professoressa Paola Mansi, assessore alla Cultura, con una discussione con la stessa che avrebbe colpito con riferimenti personali anche la moglie di Mormile e allo stesso, il presidente del consiglio Maria Citro non ha messo nulla a verbale perchè non era ufficialmente cominciato il consiglio comunale. Dunque difficile sapere cosa realmente è successo, ma tanto è bastato per far abbandonare l’aula a Mormile che ha chiesto spiegazioni al marito della Mansi e anche e a far intervenire la moglie.