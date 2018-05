Minori, lotteria per Santa Trofimena

Effettuate le procedure amministrative per l’attivazione della Lotteria per i’anno giubilare in onore di Santa Trofimena, protettrice di Minori, si avvia la macchina organizzatrice. Si procederà a breve per la propaganda a livello regionale e alla stampa dei biglietti per l’inizio della vendita presso i negozi più accreditati o via web.

L’estrazione avverrà il 5 di novembre alle ore 19.30. Ogni biglietto ha il costo di euro 2,00, la cui somma sarà anche un valido contributo per la realizzazione di alcune opere previste per l’anno in corso.

I premi sono.

a. 2 percorsi Spa nella sede minorese dirimpettaia dell’albergo Villa Romana

b 1 televisore 24 pollici

c 2 biglietti per concerto di Baglioni

d 1 Iphon SE 32 giga

e 1 Action Cam 4k

f 1 week end a Roma con viaggio in treno offerto da Avvenire viaggi.

Per il resto delle operazioni organizzate si rimanda ad altra data,.