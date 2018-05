Minori. Il Gruppo di Minoranza chiede le dimissioni di Paola Mansi

Il Gruppo di opposizione nelle persone del capogruppo Fulvio Mormile e di Giovanni Proto chiedono alla luce dello spiacevole episodio verificatosi il giorno 17.05.2018 in attesa dello svolgimento del consiglio comunale.

In quell’occasione il capogruppo Mormile , a causa delle ripetute offese di tipo classiste e personali che il consigliere Mansi ha proferito nei suoi confronti , e soprattutto dei suoi affini, non riuscì a proseguire nella sua relazione a causa del forte tensione data dalle ripetute offese di tipo classista e personali.

Per questo l’opposizione richiede la convocazione con urgenza del consiglio Comunale Straordinario per la discussione sulla proposta di dimissioni immediate del consigliere Paola Mansi, oltre che le pubbliche scuse da parte del consiglio comunale.