Minori: Festa del libro in Mditerraneo

In collaborazione con il Comune e la Proloco di Minori, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Venerdi 18 maggio, dalle ore 19.oo, al Largo dei pastai al centro storico di Minori, IN CONTRI D’AUTORE.

Stefania Rabuffetti con Cartoline dall’Universo, con lettura dell’autrice e delle voci recitanti di Luca Bastianiello ed Edda Cancelliere.

Percors della m usica con Gianni Vuolo al violoncello ed Alberto Parascandolo al violino.

Interverrano Massimo Arcangekli , direttore artistico di Parole in cammino. Il festival dell’italioano e della lungua italiana di Siena- Alfonso Bottone, direttore organizzativo …intercostieraamalfitana.it

I percorsi del gusto: Due amici ed una padella