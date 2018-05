Minori, dissesto strada Valico di Chiunzi: il sindaco Reale chiede riunione urgente Conferenza dei Sindaci

Con una nota inviata a tutti i colleghi della Costiera, il sindaco di Minori Andrea Reale ha richiesto una riunione urgente della Conferenza dei Sindaci che ponga all’ordine del giorno il problema del dissesto della strada provinciale del valico di Chiunzi, con la presenza sia della Provincia che della Regione, per dare finalmente soluzione a uno stato di fatto oramai intollerabile. Sono ormai anni che il manto stradale dell’arteria in questione è privo di manutenzione e disseminato di pericoli, né si contano più gli incidenti (anche gravi) che esso ha provocato. E’ una questione di civiltà e di sicurezza, sottolinea Reale, ma anche di fluidità del traffico lungo la via costiera, altro problema eternamente all’ordine del giorno ma mai affrontato con concretezza. Con le difficoltà di circolazione che affliggono il territorio, non si può prospettare l’ennesima estate con la seconda via di collegamento praticamente impercorribile, ne va della sicurezza delle persone e della qualità del turismo. Reale conclude facendo appello alla responsabilità degli amministratori a tutti i livelli di governo, perché ascoltino le richieste dei cittadini e forniscano risposte immediate e definitive.

Per info

3489991411

3355734075