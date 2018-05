Minori: Compleanno Lucia Amato

Sappiamo di essere in ritardo, ma voglianmo comunque formulare i più sinceri e fervidi auguri di

compleanno a Lucia Amato, consorte del sindaco di Minori Andrea Reale. Lucia è molto impegnata nel teatro e nelle rappresentazioni artistiche in calendario a Minori annualmente, quali il GustaMinori, la rassegna teatrale, spettacoli itin eranti per il tessuto urbano, eda altro. Ha anche tenuto una scuola di recitazione per i giovanetti e le ragazze della scuola locale.

Ma tutto ciò non le impedisce di essere presente attivamente nella conduzione dell’albergo di famiglia.

Promessa di essere tempestivi per il prossimo anno.

Gaspare e la redazione di Positanonews