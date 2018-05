Milano. “Festa della Mamma”.

Articolo di Maurizio Vitiello – UN ABBRACCIO D’AFFETTO PREZIOSO DI “TANTOCOSI’”, la Maison propone un amorevole ciondolo per la “Festa della Mamma”.

Dolce, affettuosa, premurosa, sempre presente è la figura della mamma.

Il rapporto tra madre e figlio è unico, come l’affetto che si crea e rimane indissolubile nel tempo: è un legame per sempre.

Il 13 maggio è la “Festa della Mamma”, una ricorrenza civile presente in moltissimi paesi del mondo: in Italia è nata a metà degli anni cinquanta e, tutt’oggi, continua ad avere un pieno e notevole consenso.

Tutte le mamme ricordano questo giorno, aspettano un segnale di sentimento dai propri figli: un pensiero e/o un abbraccio.

Un oggetto prezioso, come l’immagine di un tenero abbraccio, può essere l’emblema di quel particolare affetto, un modo speciale di dire “Ti voglio bene” a una persona unica.

“Tantocosì”, con il ciondolo in oro dell’abbraccio, raffigura questo sentimento così forte e innato tra madre e figlio, mette in luce quel rapporto costruito nel tempo e che nessuno può svilire.

I nuovi gioielli sono presenti sul sito on-line www.shop.tantocosi.com e a Milano nel negozio monomarca di via Manzoni, 11.

Festa, ovviamente, da ricordare.

Se ci passate … uno sguardo non guasta.

Maurizio Vitiello