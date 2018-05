Migranti, Salvini contro Gentiloni. Ma il leghista Iwobi: “Ambasciate diano visti ai migranti del Centro Africa”

ROMA – Nuova polemica sull’immigrazione tra il leader leghista e il premier nella quale interviene anche il senatore leghista di origine nigeriana Toni Iwobi per precisare la linea del Carroccio in materia di migranti, rifugiati politici e immigrazione irregolare.

L’attacco con toni da campagna elettorale parte da Matteo Salvini che su Twitter incalza Paolo Gentiloni per le parole pronunciate ieri a Genova al festival di Limes sui migranti di cui “l’Italia – secondo il premier – ha bisogno, ma con un flusso sicuro“. Il leader del Carroccio ironizza invocando – via twitter – l’intervento di un medico, lasciando intendere così che il capo dell’Esecutivo avesse espresso quel concetto in preda a un malore.

Ma il senatore di colore del Carroccio, immigrato e titolare d’azienda(responsabile federale del Dipartimento Immigrazione e Sicurezza della Lega) spiega a Repubblica la linea di Matteo Salvini nella quale dice di identificarsi nella forma, ma dalla quale sembra scostarsi nel merito. “Vorrei chiarire una volta per tutte – afferma Iwobi – che l’immigrazione sana e controllata non è mai stata messa in discussione nemmeno dalla Lega”. “Ma per garantire un’immigrazione regolare che abbiamo sempre auspicato – aggiunge – va assicurato il lavoro. Poi c’è una categoria che dobbiamo cercare di tutelare in ogni modo, quella dei rifugiati: chi scappa dal conflitto ha diritto sempre nel rispetto della dignità umana di essere ospitato finché cessano i conflitti”. E l’attacco di Salvini a Gentiloni? “Non siamo contro l’immigrazione in quanto tale ma contro la clandestinità, contro l’immigrazione clandestina che è contro la dignità umana”.

Tony Iwobi lancia poi un appello affinché le ambasciate italiane del Centro Africa rilascino a chi vuole raggiungere il nostro Paese i permessi. “Negli ultimi 3 o 4 anni – spiega il senatore leghista – quanti sono i rifugiati siriani giunti attraverso il mare? Una minima parte, per l’80 per cento né siriana né libica e non proveniente da un Paese in guerra. Se vogliamo agevolare l’immigrazione regolare non facciamoli arrivare attraverso questi tunnel della morte dove negli ultimi 4 anni sono morte 15 mila persone”.

Ed ecco la proposta di Iwobi: “La maggior parte di quei ragazzi, di quelle persone arriva da Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Senegal, tutti Paesi nei quali ci sono anche ambasciate italiane. Ebbene, concediamogli i visti, facciamoli arrivare in modo regolare, sano e controllato così sapremo dove vanno e perchè arrivano. E questo anche per rispettare la dignità umana”.

Replicano a Salvini anche i dem con Ettore Rosato che lo invita “a chiedere notizie agli imprenditori del Nord Est” presso cui prestano lavoro moltissimi immigranti. “Se Salvini non vuole seguire il buon senso – dichiara Rosato – almeno sentisse cosa dicono gli imprenditori del suo amato Nord Est: gli immigrati possono essere una risorsa, anche solo perché pagano e pagheranno le nostre pensioni. Ed è quello che ha detto Paolo Gentiloni”.

