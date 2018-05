Ci si aspetta un caldo africano in Italia e in Campania . La settimana è cominciata, come da attese, all’insegna della diffusa instabilità e delle basse temperature a causa di vortice ciclonico, carico di aria fredda in quota, . Nelle prossime ore il perno depressionario si sposterà lentamente verso nord .

Successivamente andranno rapidamente migliorando le condizioni meteo e sul Mediterraneo si allungherà dall’entroterra nord africano un promontorio di alta pressione di matrice sub tropicale alimentato da un nuovo vortice di bassa pressione stavolta ben lontano dalla Sardegna e che stazionerà per qualche giorno a largo della penisola iberica. Una configurazione sinottica che abbiamo imparato a conoscere bene nelle ultime stagioni estive, quasi sempre caratterizzate dalla continua invadenza dell’anticiclone africano, e che sarà responsabile di un notevole richiamo di aria calda su tutta l’Europa.

Ondata di caldo che entrerà nel vivo nel prossimo weekend quando, come si evince dalla cartina in copertina elaborata dal centro previsionale mondiale americano GFS, dal Mediterraneo fino alla penisola scandinava i termometri faranno registrare ovunque anomalie termiche di +10°C/+15°C rispetto ai valori medi del periodo, quindi si potranno raggiungere finanche picchi sotto ai trenta gradi fra Costa d’ Amalfi , Sorrento e Capri andranno bene gli stabilimenti balneari, meno chi soffre di problematiche circolatorie per cui bisogna premunirsi per fronteggiare questo calore.