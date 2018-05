La primavera sta volgendo al termine, giunta ormai all’ultimo mese ci si appresta ad aprire le porte all’estate 2018 ma il meteo non è perfettamente d’accordo in questo. In quest’ultimo periodo siamo stati abituati come le temperature possano inverosimilmente alzarsi all’improvviso di 10 gradi per poi riscendere subito dopo, come accaduto nell’Aprile scorso dove sembrava ormai giunta l’estate.

L’estate dov’è?

La situazione è ancora volta alla stabilità in questo week end mentre dalla settimana prossima è in arrivo una nuova perturbazione che interesserà soprattutto le Alpi con precipitazioni più frequenti nelle zone centro-occidentali e sul centro nord, probabile interessamento anche per la Campania nelle province di Salerno e Napoli. Nella notte tra domenica e lunedì si assisterà ad una maggiore nuvolosità ma senza piogge.

Le temperature massime variano tra i 21 e i 25 gradi, con qualche picco fino a 26.

L’estate che sta giungendo, secondo vari centri meteo, sarà molto strana dal punto di vista climatico con molte probabilità che non sia continua nè nel caldo afoso come ci ha abituato quella dello scorso anno, nè nel bel tempo.