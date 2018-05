Meteo: l’anticiclone “Scipione” in rinforzo per un fine settimana estivo

25/05/2018 – E’ cominciata l’avanzata di Scipione, l’anticiclone africano che porterà in Italia un caldo estivo. Infatti dopo un tempo instabile e abbastanza piovoso di questi giorni, in Italia in particolare al Sud torna il sole e il caldo con temperature che supereranno la media stagionale dai 5 ai 7 gradi. Si prevede per il weekend giornate da mare e da tintarella con temperature tra i 27 e i 28 gradi. Il bel tempo e le temperature africane ci accompagneranno per l’intera settimana prossima toccando nella giornata di martedì e mercoledì i 30 gradi. Anche il weekend del 1 e 2 giugno il tempo sarà ottimo, prospettando un altro weekend da mare con temperature sempre vicine ai 30 gradi.