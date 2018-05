Meta, violenza di gruppo a turista inglese: sconvolte le amiche di Fabio De Virgilio, l’indagato di Vico Equense

Gli arresti per la violenza di gruppo avvenute tra le stanze d’albergo a Meta, sta scuotendo la Penisola Sorrentina. Positanonews ha sentito le amiche e altre persone che conoscono Fabio De Virgilio, tra gli indagati per violenza sessuale ai danni della turista britannica: amiche di lunga data del De Virgilio non riescono a credere che anche lui abbia partecipato a tale cruda vicenda. Il giovane bartender vicano, iscritto nel registro degli indagati e in attesa che si esprimono gli organi giudiziari per attestare le prove di colpevolezza, ha in passato lavorato anche a Positano e Sorrento.