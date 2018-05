Meta . Tribunale della libertà si riserva per domani la decisione. I presunti stupratori rimangono in carcere, sperano nei domiciliari.

Meta, Sorrento . I cinque presunti stupratori della turista inglese stanno ancora in carcere, ma vogliono tornare a casa. I legali, quindi, hanno chiesto al Tribunale del Riesame di Napoli di essere trasferiti dal carcere di Poggioreale alle rispettive abitazione dove attenderebbero il processo agli arresti domiciliari. Il motivo? La donna era consenziente al momento del rapporto sessuale e sarebbe stata lei ad avvicinarsi ad uno dei cinque camerieri di un hotel in penisola sorrentina. Inoltre, i cinque hanno dichiarato di non aver mai utilizzato la droga dello stupro, come testimonierebbero alcuni reperti che sono stati consegnati dalla difesa al Tribunale di Napoli. In questo caso cadrebbe del tutto l’accusa di stupro con i cinque che potrebbero tornare in libertà. Ci sono ancora dei punti da chiarire, però. La dichiarazione della donna non è uniforme con quella dei cinque presunti stupratori che hanno più volte manifestato la propria innocenza spiegando che era la turista a volere un rapporto sessuale.

Tesi che sarebbe confermata anche da un verbale della figlia della donna che avrebbe confermato una insolita attrazione tra la madre e alcuni dipendenti. Ciò non toglie che sono state rinvenute delle prove dal gruppo WhatsApp “Cattive abitudine” che andrebbero a confermare l’ipotesi dell’accusa. Le analisi delle due parti in causa continueranno nelle prossime settimane ed ora è ancora presto per accertare eventuali colpe. Nel frattempo i cinque rimangono in carcere in attesa del verdetto del Riesame. Poi tutto finirà in Tribunale a Torre Annunziata.