Meta, stop al traffico pesante: Giuseppe Tito vara l’ordinanza anti traffico

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito prova a correre ai ripari per sbloccare un paese paralizzato dal traffico, a causa della chiusura temporanea della Meta-Amalfi. Un’ordinanza del Comando della Polizia Municipale, che porta la firma del Comandante Rocco Borrelli, indica che a decorrere dal 15 maggio fino alla prossima data di riapertura della Statale Amalfitana, ci sarà il divieto di transito per veicoli di lunghezza superiori a 10,3 metri: questi non potranno varcare Corso Italia in direzione Sorrento-Napoli dalle 8.00 alle 8.30.

Il provvedimento tampone, che prevede lo stop al traffico pesante per mezz’ora, esclude le linee EAV e Sita Sud, mezzi d’emergenza, soccorso e della nettezza urbana. Le due società per il servizio pubblico hanno ottenuto la deroga, essendo presenti sulla tratta in questione le fermate dei bus. L’ordinanza cesserà di essere in vigore il 15 giugno, ipotetica data della riapertura della S.S. 163.