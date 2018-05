Meta, Sorrento. Siamo tutti in attesa di una loro difesa, di una loro versione diversa oppure di qualche commento. Ma c’è ancora silenzio. La ricostruzione di questa violenza ad una turista inglese in albergo ha fatto il giro del mondo. Sarebbero almeno una decina di persone coinvolte nell’ottobre 2016 in quella camera nell’hotel Alimuri. Ma sono finiti in carcere solo cinque ex dipendenti dell’albergo: Fabio De Virgilio, Antonino Miniero, Gennaro Davide Gargiulo, Raffaele Regio e Francesco Ciro D’Antonio.

Le indagini sono ancora in corso. I riscontri del DNA dal corpo della donna a lenzuole avrebbe portato anche ad altre persone ma i riscontri non sono stati sufficienti per metterli sotto accusa. C’è chi ha fatto la violenza, chi è stato complice, chi consapevole. Il quadro che si va delineando è questo. Poi alcuni degli interessati riuscirono a cancellare tutti i dati dai cellulari anche dopo il sequestro fatto dalla polizia con una funzione apposita della stessa casa produttrice.

Oggi gli indagati dal Gip Emma Aufieri, ma ancora non espongono loro versione e difesa. Che è quella che tutto il mondo vuole sapere. Pubblicheremo qualsiasi intervento di amici, familiari o della difesa. Noi vogliamo far luce su questa vicenda in tutti i modi.

