Meta , Sorrento. Sul presunto stupro Hotel Alimuri estraneo “Stanze non in albergo”. E il personale aveva lavorato in altri alberghi di lusso

Meta, Costa di Sorrento . Pubblichiamo una nota dell’Albergo Hotel Alimuri

“La Direzione dell’Hotel Alimuri, preso atto delle notizie riportate dai vari organi di informazione in merito ai gravi fatti di cronaca di ottobre 2016 che hanno riguardato una turista inglese, resta in attesa che la Magistratura faccia piena luce sulla comunque incresciosa vicenda, ma nel contempo ritiene doveroso, anche nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, chiarire che all’interno dell’Hotel Alimuri non vi sono alloggi destinati al personale dipendente, atteso che da diversi anni le camere e/o mini appartamenti messi a disposizione ed utilizzati dai propri dipendenti sono TUTTE esterne alla struttura e distanti qualche centinaio di metri dall’albergo; quanto alle cinque persone tratte in arresto, queste già da tempo non lavorano più per l’Alimuri; l’unico dipendente ancora in servizio – le cui mansioni comunque non prevedevano rapporti con il pubblico – è stato immediatamente licenziato.

Con l’occasione si ribadisce la assoluta estraneità della Alimuri srl che si costituirà parte civile nel caso in cui gli indagati dovessero essere rinviati a giudizio, ritenendo indispensabile tutelare la propria immagine e quella del personale attualmente in servizio, che presta la propria opera con dedizione e correttezza assoluta e la cui elevata professionalità ha consentito al Mar Hotel Alimuri di essere classificato, dai siti specializzati, tra le primissime strutture ricettive di Meta.”

Mentre si attente ancora l’esito del Tribunale della Libertà e poi del processo , durante il quale se si dimostra la colpevolezza degli autori dello stupro invochiamo tutti una pena severa, pensiamo anche al personale di queste strutture, lavoratori seri e onesti, che non possono e non devono essere discreditati per il loro ruolo. Il personale che non viene scelto con tanta leggerezza come si potrebbe pensare da certi resoconti, alcuni degli indagati in particolare provenivano da strutture fra le migliori al mondo, per classe e qualità, dell’ambito della Costa d’ Amalfi e Penisola Sorrentina, come si evidenziava dai loro stessi profili facebook e come Positanonews ha potuto poi verificare. Dunque da questo punto di vista chiunque avrebbe assunto persone con tali referenze. Dunque dalle risultanze, emerse anche al Tribunale della Libertà, gli episodi denunciati sono avvenuti in mini appartamenti esterni alla struttura e il personale scelto non poteva non essere considerato qualificato visto che proveniva dai migliori alberghi del comprensorio della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina con una professionalità nel settore che, senza questo gravissimo episodio, li avrebbe destinati sicuramente a una ottima carriera nel settore.