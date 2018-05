Meta di Sorrento . Meningococco a scuola, nessun allarme dalla ASL

Meta , Sorrento. Preoccupazione fra i genitori per la possibile presenza di Meningococco in uno studente che frequenta una scuola. In questi casi è preferibile fare chiarezza e parlarne, perchè in ogni caso la voce si diffonde, anzi si è diffusa, fra mail , chat, facebook, sms e whatsapp per la legittima preoccupazione di fronte a problematiche sanitarie. Dall’Asl Castellammare di Stabia Napoli nessu allarme così come dalla scuola . Si tratta di un controllo di routine fatto con i tamponi a dei familiari di un uomo ricoverato in Ospedale a Napoli

I tamponi hanno evidenziato un meningococco a bassa aggressività.il ministero ha trasmesso una nota che invitava per eccesso di zelo a vaccinare gratuitamente solo gli studenti della classe vista la bassa virulenza

Si tratta di un protocollo di sicurezza minimo da rispettare. In caso di reale allarme l’ASL e la scuola avrebbero avuto l’obbligo di intervenire. Noi riteniamo che sarebbe stato forse meglio fare un chiarimento ai genitori che di fronte alla non conoscenza della cosa si sono legittimamente preoccupati. Di fronte a notizie di questo genere anche noi esitiamo a pubblicarle, ma oramai la cosa si è talmente diffusa che riteniamo doveroso fornire le informazioni in nostro possesso nel rispetto dei diritti di tutti, ovviamente le note ufficiali sarebbero state più adatte

Ricordiamo che tutti noi abbiamo nel nostro corpo presenza di batteri, virus, streptococchi e quant’altro, da una parte questi possono essere letali dall’altra contribuiscono all’equilibrio del nostro organismo. Se il personale scolastico e sanitario non ha ritenuto che ci sia un allarme e quindi non siano intervenuti, cosa che avrebbero avuto l’obbligo di fare in caso di allarme, significa che non ci sono quei parametri per far scattare l’allarme.