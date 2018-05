META - SAN GIULIANO DI PUGLIA Concorso \"I COLORI DELLA VITA\"

Il Concorso Nazionale “I COLORI DELLA VITA” è incentrato puntualmente su un’azione ad alta valenza educativa tesa a fare memoria del tragico evento sismico del 31 ottobre 2002 a San Giuliano di Puglia , in cui persero la vita 27 bambini e la loro maestra Carmela Ciniglio. L’iniziativa, giunta alla XIII edizione, divulgata mediante gli strumenti di comunicazione di massa su tutto il territorio nazionale, ha ricevuto l’attenzione e la partecipazione delle scuole pubbliche, private o paritarie d’Italia e delle scuole italiane all’estero di ogni ordine e grado. Il tema del concorso per quest’anno scolastico è stato “Il mondo che vorrei…”, ispirato alla costruzione di un futuro di pace, dove ognuno, nella propria quotidianità, è impegnato ad affermare il valore della fratellanza universale, che accoglie ogni diversità. Sulla scorta delle esperienze passate – che si sono sforzate di far crescere la cultura della sicurezza al fine di poter garantire una scuola sicura per tutti. L’Istituto Comprensivo Buonocore-Fienga di Meta ha partecipato al Concorso con il brano “RESTIAMO UMANI” e ha vinto il Primo premio nella sezione Composizioni Musicali. La canzone vincitrice è cantata da Annapaola Iaccarino e dal coro della Scuola Primaria diretto da Rosmunda Scarpati. La musica e i testi sono stati composti da Maria Rosaria Coppola e da Gennaro Vespoli. La scuola ritirerà il premio giovedì 31 maggio 2018 ore 10.30 presso il museo MeTe (museo multimediale della memoria) a San Giuliano di Puglia (CB). È prevista in cartellone una performance delle ragazzi.