Meta, lavori a rilento sulla Statale: difficoltà quotidiane per l’Anas e rabbia per il traffico

La Statale Amalfitana tra Meta di Sorrento e Piano di Sorrento continua a tenere sotto scacco la viabilità in Penisola Sorrentina. Positanonews è stata sul posto per accertarsi dello stato dei lavori, che risultano essere ancora a rilento, ma stamattina addirittura il cantiere era vacante. Una situazione assurda, che ha trascinato i metesi nella rabbia, in questo periodo di grande aumento delle presenze turistiche.

Mentre il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, adotta giusto dei palliativi contro l’invasione del traffico pesante in Corso Italia, i lavori proseguono a singhiozzo a causa delle innumerevoli difficoltà incontrate dall’Anas: attualmente infatti si stanno ancora installando i paletti di mantenimento, ma questa operazione è tuttavia vincolata dal presenza dei tubi del gas metano. La strada resta così interdetta dal 7 febbraio scorso, dove crollò una piazzola di sosta sulla S.S. 163.

Lo stop agli autobus “a tempo” di Meta non sembra convincere nemmeno i paesi vicini, visto che viene bypassato gran parte del flusso turistico che corre da Sorrento verso Napoli: questa interruzione è anche una spina nel fianco per gli operatori economici di tutto il comprensorio sorrentino, che con il rallentamento di questo cantiere vedono la situazione sempre più grigia per i prossimi mesi.