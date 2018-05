Meta, la rabbia dei cittadini per il traffico: “albegatori comprate le navette”

Meta è in questo momento colma d’indignazione, con la cittadinanza che ha scaricato la propria rabbia sui social per una situazione del traffico al collasso, specie nella parte bassa del paese. Foto e commenti sono anche indirizzati all’Amministrazione comunale di Giuseppe Tito, lamentando problemi nel regolare scorrimento della viabilità. La gente esasperata ha dichiarato di rimanere bloccati stamattina nel traffico per oltre mezz’ora, ed è esasperata soprattutto dalla gestione del traffico pesante: cittadini hanno anche proposto agli albergatori di dotarsi di navette, anziché far giungere gli autobus presso il parcheggio dei Pini. L’estate non è ancora arrivata, ma la faccenda viabilità si fa già insostenibile nel comune della Penisola Sorrentina.