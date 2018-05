Meta: Incidente sulla SS145 vicino Basilica S. Maria Del Lauro. Ferita una donna. VIDEO

Oggi pomeriggio verso le 16.40 un grave incidente a Meta, precisamente sulla SS145 vicino alla Piazza Madonna del Lauro.

Ad essere ferita è stata la moglie del titolare del Panificio Rosaria a Meta, Rita Ciampa di circa 38 anni. La donna stava procedendo regolarmente in direzione Sorrento , quando, all’improvviso, dopo che un’auto le avrebbe anche tagliato la strada, c’è stato uno scontro con una Lancia bianca, che veniva dalla direzione opposta verso Vico Equense.

Non si conoscono bene le condizioni della donna, ma i testimoni hanno visto sangue a terra e la cosa ha destato preoccupazioni.

Sul posto la polizia municipale, i vigili di Meta, e il 118 che l’ha portata d’urgenza all’Ospedale Santa Maria La Misericordia di Sorrento.

Sulla dinamica saranno gli inquirenti a ricostruire l’accaduto, in effetti a quanto pare la donna si è comunque trovata un’auto che le ha tagliato la strada, dopodiché si è scontrata con la Lancia bianca.

Il primo pensiero è alla sua salute, speriamo tutti che non sia stato nulla di gravissimo. Questo è uno snodo comunque pericoloso. Intanto continuano i disagi per la viabilità a Meta e in Penisola Sorrentina

Strada bloccata e ulteriore caos aggiunto a quello vergognoso di tutti i giorni a causa dei lavori interminabili dell’ANAS sulla Statale , col traffico direzionato verso il Cavone a Piano di Sorrento sempre più paralizzato e il Corso Italia nel tratto metese diventato oramai invivibile.

Si parla tanto di fare nuove strade e trovare soluzioni per la viabilità, intanto si tollera la chiusura di un’arteria importante, che canalizzava il traffico da Positano e Praiano e dalla Costiera amalfitana, alleggerendo il Corso Italia.