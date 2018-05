Meta. Giardino degli Agrumi ancora chiuso. Roberto Porzio assicura: “Riaprirà a breve”

Meta. Il Giardino degli Agrumi è oramai chiuso da un bel po’ di tempo. Il Giardino fu inaugurato nel 2004 dall’ex sindaco Carlo Sassi, alla scadenza del suo secondo mandato consecutivo. Uno spazio sicuramente molto bello, centrale e destinato al divertimento dei più piccoli ma anche alle tante persone che desideravano godere di un momento di relax in un posto tranquillo e immersi nel verde. Ora resta solo uno spazio abbandonato, invaso dalle erbacce e che meriterebbe di essere rivalutato e, soprattutto, bonificato in modo da restituire ai metesi un angolo dove poter far giocare i propri figli. Abbiamo parlato con Roberto Porzio il quale ha assicurato che a breve il Giardino degli Agrumi verrà dato in gestione e, quindi, riaprirà i propri cancelli.