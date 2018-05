Meta, convocato il Consiglio Comunale: ecco gli argomenti che verranno trattati, mentre si attendono sviluppi circa la turista violentata

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi circa la vicenda della turista stuprata, è stato convocato il consiglio comunale a Meta di Sorrento. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria e seduta pubblica per il giorno 23/05/2018 ore 11.00 presso la sede comunale di via Municipio, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione verbali seduta precedente.

2) Ratifica delibera GC. n. 86 del 4.5.2018 ad oggetto: Variazione n.1 agli stanziamenti di competenza

d3el bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2018: presa d’atto della variazione di cui alla

Dt. N.227 del 5.4.2018; Applicazione avanzo vincolato rideterminato; Variazioni di entrata e di

Spesa; Variazione agli stanziamenti di cassa e storno di fondi.

3) Rendiconto dell’esercizio finanziario anno 2017: Esame ed approvazione.

4) Riconoscimento quale debito fuori delle somme liquidate con determinazione n.286/2018 alla sig.ra

Russo Fabiola e agli avvocati Marco di Mauro e Anna Pane, in relazione alla sentenza n. 138/2018

del Giudice di pace di Sorrento.

S) Riconoscimento quale debito fuori bilancio delle somme da Corrispondere alla sig.ra De Gennaro

Carmela e all’avv. Paola Di Gennaro in relazione alla sentenza n. 61/2018 del Giudice di Pace di

Sorrento.

6) Riconoscimento quale debito fuori bilancio delle somme da corrispondere al sig. Di Leva Ferdinando

ed all’avv. Sabina Aversa in relazione alla sentenza n. 41/2016 del Giudice di Pace di sorrento.

7) Riconoscimento quale debito fuori bilancio della somma da corrispondere all’avv. Elio Trombetta in

relazione alla sentenza n. 833/2017 del Giudice di pace di Sorrento.

8) Riconoscimento quale debito fuori bilancio delle somme dovute ai sigg.Cafiero tobia, Sassi Carlo,

Testa Rosanna, Miniero Antonino e Tito Giuseppe in relazione alla sentenza n. 615/2014 della II sez.

della Corte dei Conti. Provvedimenti.

9) Riconoscimento quale debito fuori bilancio della somma a favore dell’avv. Antonello Marco Di

Concetto in riferimento alla sentenza n. 1 196/2017 del Giudice di pace di Sorrento.

10) Riconoscimento quale debito fuori bilancio della somma da corri5pondere all’avv. Grazia basile,

quale legale attributaria, in relazione alla sentenza n. 4153/2016 del Giudice di pace di Sorrento.

11)Rieonoscimento quale debito fuori bilancio della somma dovuta all’avv. Claudio Castellano in

relazione alla sentenza n. 373 8/17de1 Giudice di Pace di Sorrento, quale legale attributario.

12) Riconoscimento quale debito fuori bilancio delle somme da corrispondere al sig. Santini Pietro in

relazione alla sentenza n. 172/2018 del Giudice di Pace di Sorrento.