Mercato, contatti in corso con Del Pinto: il centrocampista lascerà Benevento

Sempre caldo l’asse Salerno-Benevento. Le due compagini campane si ritroveranno nuovamente avversarie nel prossimo campionato cadetto, ma probabilmente anche sedute allo stesso tavolo di mercato. La scorsa estate fu Massimo Coda a svestire il granata e trasferirsi nel Sannio, stavolta toccherà ad Alessandro Tuia ma a fare il percorso inverso potrebbe essere Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista abruzzese piace molto al management della Salernitana che già provò a portarlo alla corte di Colantuono lo scorso gennaio. Il Benevento fece muro su preciso input del trainer Roberto De Zerbi che non volle privarsi del duttile mediano ex Chieti e L’Aquila. L’addio del trainer bresciano farà da preludio anche alla partenza di Del Pinto dal Sannio. Il calciatore ha un altro anno di contratto col club di Vigorito che stavolta non dovrebbe fare particolari resistenze alla sua cessione in virtù degli ottimi rapporti con Lotito (che potrebbe prendere il brasiliano Sandro come vice Leiva alla Lazio). Tra l’entourage di Del Pinto (lo stesso che assiste anche Adriano Montalto) e la Salernitana ci sono già stati i primi contatti.

Akpa Akpro ed il futuro, l’agente pronto a sbarcare a Salerno: faccia a faccia nel week-end

286 minuti. Tanto è bastato a Jean-Daniel Akpa Akpro per conquistarsi la fiducia di tutti: dalla proprietà ai tifosi, dalla dirigenza al tecnico, che lo considera un punto fermo per la Salernitana che verrà. Nei tanti discorsi già affrontati, infatti, Stefano Coalntuono ha fatto presente alla dirigenza che per lui l’ex talento del Tolosa rappresenta uno dei calciatori sui quali puntare con forza nella prossima stagione. Ed ora palla alla società, che dovrà nuovamente confrontarsi con l’entourage del ragazzo prima di far valere l’opzione per un contratto triennale a cifre superiori rispetto a quelle pattuite per i primi sei mesi nello scorso inverno.

Nei prossimi giorni, in quest’ottica, è atteso a Salerno il procuratore del centrocampista. Molto probabilmente nella giornata di venerdì, magari approfittando della gara tra Salernitana e Palermo per assistere dalla tribuna al match della Colantuono Band. Al triplice fischio, e dunque a stagione conclusa, sarà già tempo di pensare al futuro. E la sensazione è che nel prossimo weekend si proveranno a gettare basi concrete per la permanenza a Salerno di Akpa Akpro, nonostante il pressing di alcuni club italiani e di un paio di società estere.