Mendicanti con bambini arrestati a Pompei e a Sorrento niente, aveva ragione Mario Gargiulo l’ex assessore della Giunta Cuomo quando ha proposto sulle colonne di Positanonews l’intervento di vigili e assistenti sociali. I primi per denunciare chi usava i bambini e i secondi per dare a case famiglia i bambini?

Oggi gli uomini dell’arma di Pompei durante servizi di controllo svolti in occasione degli eventi che hanno chiuso il mese mariano, hanno bloccato una 18enne di origine romena residente a Torre Annunziata. La giovane, in una piazza Bartolo Longo gremita di fedeli e pellegrini, chiedeva la carità ai passanti in modo molesto. Con lei c’era un neonato, il figlio.

La giovane è stata arrestata per resistenza a un pubblico ufficiale e impiego di minori nell’accattonaggio e poi tradotta ai domiciliari. Il neonato, invece, è stato affidato ad un parente della ragazza.

Ora si parla tanto di affrontare questi problemi , ma in realtà lo si omette. La polizia municipale è agente di polizia giudiziaria ed in presenza di reati deve intervenire.