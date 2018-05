Maurizio Cinque Capo gruppo dell’opposizione di Vico Equense,” manderemo un esposto al Prefetto e alla Corte dei Conti, bilancio irregolare”

Attacco dalle opposizioni all’amministrazione di Andrea Buonocore con una serie di rilievi, la parola a Maruizio Cinque ” Questo bilancio è una operazione di finanza creativa” dice, continua esprimendo la sua opinione in merito

“Prima di tutto uno dei motivi è che l’inventario generale non è aggiornato, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali non risulta redatto, l’attestazione rilasciata dai responsabili dei servizi dell’insussistenza alla chiusura dell’esercizio di debiti fuori bilancio non è stata redatta”

” Queste cause rendono questo bilancio quantomeno incompleto, e quindi non esattamente rispondente al veritiero. Motivo per il quale invieremo tutto al prefetto ed alla Corte dei Conti, con le nostre osservazioni con l’intento di mettere definitivamente il punto, e fare un’operazione di chiarezza nell’interesse della città di Vico Equense”