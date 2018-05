Mattarella impedisce il Governo a M5S e Lega siamo colonia dell’Europa

Siamo colonia d’Europa, la volontà popolare non rispettata, questi sono i commenti della maggioranza degli italiani. – È durata appena quattro giorni la parentesi dell’incarico che il capo dello Stato ha affidato a Giuseppe Conte per la formazione di un governo M5s-Lega. Il no di Mattarella a Savona all’Economia (“decisione che non ho preso a cuor leggero”, ha chiosato l’inquilino del Colle), è stato lo scoglio sul quale è inciampato l’ex premier incaricato. Ora è in atto uno scontro istituzionale con M5s e Lega che tuonano contro il Colle. Il più duro è proprio Di Maio. “La scelta di Mattarella è incomprensibile”, ha attaccato. “La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui”.